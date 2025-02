Macron alerta sobre 'ameaça russa' e promete advertir Trump contra 'fraqueza' diante de Putin

O presidente francês Emmanuel Macron respondeu, na noite de quinta-feira (20), às perguntas de seguidores de suas redes sociais sobre o conflito na Ucrânia. Na live, o chefe de Estado informou que deve ir a Washington na próxima segunda-feira (24) e explicou o que pretende dizer a Donald Trump.

Depois de longa conversa com as forças políticas e, em seguida, em uma conversa ao vivo com os internautas em suas redes sociais, Emmanuel Macron "soou o alarme" e anunciou "esforços" na quinta-feira diante da "ameaça russa", prometendo que advertiria Donald Trump contra qualquer sinal de fraqueza em relação a Vladimir Putin, durante sua visita ao presidente norte-americano na próxima semana.

"O que vou fazer é dizer a ele, basicamente, que você não pode ser fraco diante do presidente Putin, pois não é você, não é seu estilo, não é do seu interesse. Então, como você pode ter credibilidade diante da China, se você for fraco diante de Putin?", afirmou Macron ao responder a um questionamento sobre sua visita a Trump.

"A segunda coisa que vou dizer: se você deixar a Ucrânia, a Rússia será incontrolável para os europeus, para todos, mas não só será ainda mais forte, como continuará a sua ofensiva, retomará a Ucrânia e seu exército será um dos maiores da Europa com todos os nossos equipamentos, inclusive os americanos. É um grande erro estratégico. E se você não quer que o Irã tenha uma bomba nuclear, não pode ser fraco com alguém que está ajudando esse país a conseguir. É isso que vou dizer a ele", declarou o presidente francês.

Macron também disse que conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para "preparar" sua viagem e informá-lo sobre seus contatos com parceiros europeus "que estão interessados em trabalhar por uma paz duradoura e sólida para a Ucrânia".

"Também vou dizer a Trump que é do interesse dele trabalhar com os europeus neste momento, porque a Europa tem capacidade de crescimento e potencial econômico para cooperar com os americanos. Então, basicamente, ele é alguém que quer construir a paz, defendendo os interesses de seu país, e isso é legítimo. Estamos defendendo os interesses dos europeus, portanto, precisamos deixar as coisas claras", completou Macron.

Três anos após o início da guerra na Ucrânia, "estamos entrando em uma nova era", disse Emmanuel Macron. "Isso vai nos forçar a fazer escolhas muito importantes para nós mesmos, para nossa defesa e nossa segurança", resumiu o chefe de Estado francês ao final de uma conversa de uma hora e meia transmitida pelas redes sociais.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer também é esperado em Washington na próxima quinta-feira. De acordo com a mídia britânica, Paris e Londres estariam preparando a criação de uma força europeia para garantir a segurança da Ucrânia, após um cessar-fogo, que seria composta por cerca de 30 mil soldados.

"Esforços de guerra"

Em defesa do presidente ucraniano, o presidente francês também enfatizou que Volodymyr Zelensky havia sido eleito por um "sistema livre", ao contrário de Vladimir Putin. E "ninguém tem o direito de dizer: a Ucrânia não tem o direito de entrar para a União Europeia, a Ucrânia não tem o direito de entrar para a Otan", insistiu Emmanuel Macron.

Acima de tudo, o presidente quis chamar a atenção sobre os "esforços" futuros, em um momento em que a França terá que "rever" suas "escolhas orçamentárias". Sem ser mais específico, ele exortou os europeus a "aumentar" seus "esforços de guerra" diante da "escalada das capacidades de nossos principais adversários".

"A França, que gasta cerca de 2% do seu PIB em defesa, deveria ir além e, assim como a Polônia, almejar os 5% exigidos por Donald Trump? Não sei se 5% é o número certo para a França, mas, de qualquer forma, teremos que ir além", afirmou Emmanuel Macron.

Por enquanto, o presidente também insistiu que não tinha intenção de enviar soldados para a Ucrânia. "O que estamos considerando, em vez disso, é o envio de forças para garantir a paz depois que ela for negociada", disse ele. Esse ponto é um dos pontos de discórdia com os líderes partidários, que Emmanuel Macron recebeu por quase quatro horas no Palácio do Eliseu.

(RFI com AFP)