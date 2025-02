Lula: se alguém pensa como o aloprado que planejou me matar, se prepare

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está bem de saúde, após ter passado por um check-up de exames na quinta-feira, 20. Sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o petista afirmou que se alguém pensava "como o aloprado que fez um plano para me matar, se prepare porque Lulinha está melhor aos 79 anos".

"Ontem, fui fazer um check-up. Foram 5h30 dentro do hospital. Fiz tudo que um ser humano tem que fazer. Exame de tudo: da cabeça, do coração e tudo que possa imaginar", contou o presidente em evento de assinatura da concessão de Terminal do Porto de Itaguaí (RJ) nesta sexta-feira, 21. "Quando eu terminei os exames, às 23h30, os médicos falaram: 'Lulinha, você tem 70 [anos], com saúde de 30 e com vontade política de 20'", completou.

"Se alguém pensava como o aloprado, que fez um plano para me matar, se alguém pensava que eu ia parar de fazer política por causa da cabeça, eu quero dizer: se preparem que o Lulinha está melhor aos 79 [anos] do que quando tinha 50", disse. Segundo ele, a partir de agora, "quem quiser disputar comigo, tem que ir para a rua, me enfrentar na rua".

A fala de Lula em referência a Bolsonaro ocorre dias depois de o procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciar o ex-presidente e outras 33 pessoas no inquérito do golpe. Após analisar as provas reunidas pela Polícia Federal (PF), que indiciou Bolsonaro, Gonet concluiu que o ex-mandatário não apenas tinha conhecimento do plano golpista, como liderou as articulações para dar um golpe de Estado. Se for condenado, o ex-presidente pode pegar mais de 43 anos de prisão.

"A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o General Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam, e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático", diz um trecho da denúncia.