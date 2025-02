Lula faz check-up anual e exames estão dentro da normalidade, diz boletim médico

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por check-up médico de rotina na quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e os exames realizados pelo presidente vieram "dentro da normalidade", incluindo aqueles relacionados ao procedimento a que Lula se submeteu no crânio no ano passado, afirmou boletim médico divulgado no final da noite de quinta.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje (quinta-feira) no Hospital Sírio-Libanês, unidade Bela Vista, em São Paulo, para realizar o check-up anual, programado para dezembro de 2024, que precisou ser adiado devido ao procedimento cirúrgico. Todos os exames realizados estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia de crânio para controle pós-operatório", afirma o boletim.

Lula, que completará 80 anos em outubro, realizou em meados de dezembro uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma no crânio, resultado de uma queda que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro, quando bateu a cabeça e chegou a levar pontos no local do ferimento.

Posteriormente, passou por um procedimento complementar à cirurgia para impedir que novos sangramentos surgissem no local.

O presidente, que está em seu terceiro mandato não consecutivo na Presidência, depois de governar por dois mandatos entre 2003 e 2010, tem dito que está cedo para tratar de uma possível candidatura à reeleição no ano que vem, ao mesmo tempo que tem afirmado que sairá candidato se entender que isso é necessário para impedir a volta do que classifica como fascismo ao país.

(Por Eduardo Simões)