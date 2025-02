Kakay diz que carta foi alerta, e julgamento de Bolsonaro ajudará Lula

O julgamento de Jair Bolsonaro (PL) beneficiará Lula (PT) de olho nas eleições presidenciais de 2026, afirmou o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em entrevista ao UOL News nesta sexta (21). O aliado do presidente também disse que a carta escrita por ele com críticas ao petista foi "um grito de alerta que surtiu efeito".

Em texto divulgado em grupos de políticos e aliados do governo, Kakay disse que "é outro Lula que está governando" e que o presidente "não faz política; está isolado, capturado". Embora tenha escrito que Lula "está se esforçando muito para perder a reeleição" em 2026, o advogado mudou o tom e demonstrou otimismo para as próximas eleições: "Vamos vencer".

Sou advogado e tenho uma visão evidentemente política porque advogo especialmente também pra muito político. [O julgamento do Bolsonaro] terá enorme efeito [para Lula]. O país vai parar. Se hoje ninguém dá muita importância à denúncia, durante o interrogatório e o julgamento no plenário, com os advogados na tribuna, com os ministros participando e sendo televisionado, será, no meu ponto de vista, arrasador.

O país vai parar com esse julgamento, assim como parou com o mensalão. É o julgamento de um ex-presidente da República, que tem muita força na ultradireita. A direita já começa a se posicionar para ocupar os espaços do Bolsonaro. Tenho muitos amigos e clientes, inclusive que trabalharam no governo Bolsonaro, e vejo que eles estão mudando e discutem entre eles qual é a solução agora. Então, do meu ponto de vista, isso terá um efeito enorme.

Após o trânsito em julgado, é cadeia. Um ex-presidente, três generais, um almirante e um ex-ministro da Justiça na Papuda? Isso tem um efeito muito grande. Kakay, advogado criminalista

Kakay admitiu certa surpresa pela repercussão gerada pela carta que divulgou, mas frisou que as críticas feitas a Lula devem servir como uma reflexão tanto ao presidente como aos seus apoiadores e à esquerda em geral.

Fiz um grito de alerta que surtiu efeito pelo movimento que houve. Claro, não imaginei que houvesse essa repercussão. Sofri zero pressão. Como sequer leio essas críticas, não sei em que nível elas foram. Fiquei impressionado com os apoios.

O meu interesse ao escrever aquilo para um grupo fechado era discutir a necessidade de estarmos juntos para ganhar em 2026. Fiz um grito de alerta que era para ser pequeno e que ecoou no Brasil. Espero que sirva como uma reflexão.

Repito: em momento algum deixei de estar do lado de um projeto progressista. Tenho formação humanista, de esquerda, e não faço política partidária. Espero que o Brasil consiga vencer a ultradireita. Kakay, advogado criminalista

Veja a íntegra do programa: