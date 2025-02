Decretada prisão preventiva de motorista envolvido em acidente que matou 12

A Justiça decretou na tarde desta sexta-feira (21) a prisão preventiva do motorista de caminhão Evandro Rogério Leite, 51. Ele dirigia a carreta que bateu em um ônibus em uma rodovia de Nuporanga (SP), na noite de quinta-feira (21). O acidente deixou 12 mortos.

O que aconteceu

O caminhoneiro foi autuado em flagrante por fuga de local, homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Quando as primeiras equipes da Polícia Civil chegaram ao local, constaram que Leite havia fugido. Depois do acidente, um advogado representando o caminhoneiro entrou em contato com os policiais, e disse que ele iria se entregar.

Após se entregar, o caminhoneiro fez o teste do bafômetro. O resultado foi negativo para ingestão de álcool, relatou o delegado João Baptistussi Neto ao UOL.

Leite apresentava ferimentos na cabeça, e foi levado a um hospital em Franca (SP). Ele está internado sob escolta policial após ser constatado um afundamento de crânio. Assim que tiver alta hospitalar, será levado a uma cadeia na região.

O acidente

O ônibus transportava universitários de São Joaquim da Barra (SP) que voltavam da Unifran (Universidade de Franca). O acidente ocorreu por volta das 23h entre os municípios de Nuporanga (SP) e São José da Bela Vista (SP) na Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330), a 71 km de distância da universidade. A rodovia é de responsabilidade da prefeitura.

Ao todo, 30 pessoas estavam no ônibus (29 passageiros e o motorista), segundo a Polícia Civil. Os feridos foram levados para hospitais da região. O resgate foi concluído por volta das 4h desta sexta-feira.