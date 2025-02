Juiz abre caminho para USAID deixar mais de 2.000 funcionários sob licença

(Reuters) - Um juiz federal dos Estados Unidos negou nesta sexta-feira pedido para impedir que o governo do presidente Donald Trump coloque mais de 2.000 funcionários da Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em licença.

A decisão marcou uma derrota para sindicatos de servidores públicos que estão entrando na Justiça dos EUA contra o que chamam de desmantelamento da instituição de auxílio externo. O juiz distrital Carl Nichols, de Washington, afirmou que os sindicatos não mostraram que seus membros estariam em perigo caso sejam colocados em licença. Ele também disse que a lei exige que os servidores passem por um processo administrativo de contestação da decisão antes de entrarem com um processo em corte federal. A ação é uma das várias impetradas em contraposição aos grandes cortes do financiamento e operações do órgão de auxílio externo norte-americano, após o decreto de Trump de 20 de janeiro que paralisou toda a ajuda externa oferecida pelos EUA por 90 dias.