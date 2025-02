Josias: Moraes vive guerra de nervos com plataformas com pé no bolsonarismo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes trava uma guerra de nervos com plataformas digitais cujos donos estão ligados a Donald Trump e são defendidos pelos bolsonaristas, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (21).

Moraes desativou seu perfil no X (antigo Twitter) nesta manhã. O ministro do STF coleciona embates com Elon Musk, proprietário da rede social. Ontem, Moraes determinou que a empresa pagasse uma multa de R$ 8,1 milhões por se recusar a suspender a conta do blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira. Já a Trump Media e a plataforma de vídeos Rumble acionaram a Justiça dos EUA e acusam Moraes de censura.

O pano de fundo é uma guerra de nervos que envolve Moraes e corporações digitais que têm vínculos com Donald Trump nos EUA e que têm um pé no bolsonarismo.

Os dois casos, da Rumble e do X, envolvem o perfil de um bolsonarista conhecido: o blogueiro Allan dos Santos, que está foragido nos EUA. Trump é capaz de deportar qualquer brasileiro que coloque os pés nos EUA em condições documentais precárias, mas ele o mantém lá. Aliás, a administração Joe Biden assegurou ao Allan dos Santos essa permanência. Ele está reivindicado a condição de refugiado. Trump não parece disposto a rever essa decisão.

Há esse pano de fundo que compõe essa ausência de Moraes da plataforma X. As plataformas ligadas ao trumpismo e ao bolsonarismo estão fustigando o ministro, que aparentemente não se deu por achado e mantém a disposição de erguer a lança. Vamos ver onde isso vai dar. Josias de Souza, colunista do UOL

Na visão de Josias, Moraes fez bem ao desativar sua conta no X e poderia estender sua decisão a outras redes sociais. Para o colunista, o ministro deveria adotar uma postura mais discreta no mundo digital.

Para ele, é conveniente [desativar a conta no X] porque está sendo fustigado por esse esquema que orbita ao redor do Trump e do Bolsonaro. Ele manteria a conta em uma plataforma que o enxerga como inimigo?

De resto, convém ao ministro, agora mais do que nunca, que ele seja mais discreto e recatado. Não vejo com bons olhos a presença de ministros, pelo menos em termos ostensivos, em plataformas digitais. Um ministro do Supremo tem que falar nos autos dos processos, e não ficar saracoteando nas redes sociais. Seria mais prudente que ele também saísse de outras. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: