Itália investiga Stellantis, Tesla, VW e BYD por informações sobre veículos elétricos

MILÃO (Reuters) - A autoridade de concorrência da Itália disse nesta sexta-feira que estava investigando BYD , Stellantis , Tesla e Volkswagen por supostamente enganar os consumidores sobre o desempenho de seus veículos elétricos.

As investigações por possíveis práticas comerciais desleais envolvem informações "sobre autonomia de direção de veículos elétricos, degradação da capacidade da bateria e limitações nas garantias padrão da bateria, potencialmente violando o Código do Consumidor", disse o órgão regulador em um comunicado.

De acordo com a legislação italiana, violações das regras de direitos do consumidor podem levar as empresas a pagar multas que variam de 5 mil a 10 milhões de euros.

A Stellantis disse em um comunicado que estava cooperando totalmente com a autoridade e forneceu as respostas, informações e documentação necessárias.

"A Stellantis... está convencida de que forneceu respostas adequadas, precisas e completas às perguntas feitas pelas autoridades", afirmou.

"A Stellantis coloca as necessidades e a satisfação de seus clientes no centro de todas as suas atividades e acredita que a investigação em andamento confirmará isso."

A BYD e a Volkswagen se recusaram a comentar as investigações. A Tesla não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com a autoridade, os sites das montadoras oferecem "informações genéricas e às vezes contraditórias" sobre a autonomia dos carros elétricos, sem esclarecer quais fatores podem impactar a autonomia máxima anunciada e em que medida.

O alcance dos veículos elétricos pode ser significativamente reduzido por condições externas, como clima frio ou uso de ar condicionado em temperaturas altas, bem como pelo tipo de rotas percorridas.

O regulador também alegou que os sites não forneciam aos consumidores informações claras e completas sobre a degradação da capacidade da bateria resultante do uso normal do veículo e sobre os termos ou limitações da garantia da bateria.

Como é habitual nesses casos, a autoridade disse que realizou inspeções na quinta-feira na sede italiana das quatro montadoras, com o auxílio da Guardia di Finanza, a polícia italiana de crimes financeiros.

(Reportagem de Alessia Pé e Giulio Piovaccari)