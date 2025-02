Israel diz que corpo entregue pelo Hamas não é de refém - Corpo que seria de Shiri Bibas não corresponde à identificação. Grupo islâmico diz que deve ter havido troca no momento da retirada de corpos de escombros após bombardeio israelense.Um dos quatro corpos entregues na quinta-feira pelo Hamas a Israel dentro do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza não corresponde à identificação feita pelo grupo islâmico palestino, segundo um relatório forense divulgado na madrugada desta sexta-feira (21/02) pelas Forças de Defesa Israelenses (IDF).

O relatório afirma que as identidades das duas crianças da família Bibas – Ariel e Kfir, de 4 anos e 9 meses de idade, respectivamente puderam ser estabelecidas.

Entretanto, os restos mortais que o Hamas alegou serem de Shiri Bibas, a mãe das crianças, não correspondem a ela, de acordo com a análise.

"Após a conclusão do processo de identificação pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, em cooperação com a Polícia de Israel, representantes das IDF informaram à família Bibas que seus entes queridos, Ariel e Kfir Bibas, foram identificados", diz o relatório.

"Durante o processo de identificação, foi determinado que o corpo adicional recebido não é o de Shiri Bibas, e nenhuma correspondência foi encontrada com qualquer outro refém. Trata-se de um corpo anônimo e não identificado", acrescenta o texto.

Momentos após o anúncio israelense, o Hamas afirmou que o corpo de Shiri provavelmente foi confundido com o de outra pessoa no momento da retirada dos restos mortais dos escombros, após um bombardeio israelense.

"Violação cruel" do acordo

As forças israelenses disseram que a situação representa "uma violação da maior gravidade por parte da organização terrorista Hamas, que é obrigada pelo acordo a devolver quatro reféns falecidos". "Exigimos que o Hamas devolva Shiri para casa junto com todos os nossos reféns", afirmaram as IDF.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de cometer uma "violação cruel" do cessar-fogo, ao não devolver o corpo de Shiri. "Agiremos com determinação para trazer Shiri para casa, assim como todos os nossos reféns – os vivos e os mortos – e asseguraremos que o Hamas pague o preço por esta cruel e perversa violação do acordo", disse o premiê, numa declaração em vídeo.

Além dos membros da família Bibas, o corpo de Oded Lifshitz, que tinha 83 anos de idade quando foi sequestrado no ataque terrorista realizado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, foi entregue na quinta-feira. No caso de Lifshitz, a família confirmou que os restos mortais eram de fato dele.

md/cn (EFE, Lusa, Reuters)