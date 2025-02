Israel acusa Hamas de 'violação cruel e diabólica' ao afirmar que corpo de refém devolvido não é de Shiri Bibas

O exército israelense disse na sexta-feira (21) que um dos quatro corpos devolvidos na quinta-feira (20) pelo Hamas como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza não é, como anundiado pelo grupo palestino, o de Shiri Bibas, sequestrada durante o ataque do movimento palestino a Israel em 7 de outubro de 2023, juntamente com sua família. O corpo entregue a Israel seria de uma pessoa não identificada. Um coletivo israelense que luta pela libertação de reféns estar "horrorizado" com o fato de o Hamas não ter devolvido Bibas ao mesmo tempo que os corpos de seus dois filhos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, denunciou uma "violação cruel" dos termos do acordo de cessar-fogo e prometeu represálias. "Agiremos de forma decisiva para trazer Shiri de volta para casa com todos os nossos reféns - vivos e mortos - e garantir que o Hamas pague um preço alto por essa violação cruel e diabólica do acordo", ameaçou o primeiro-ministro em uma declaração em vídeo.

Três dos quatro corpos de reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza e devolvidos nessa quinta-feira eram dos nomes divulgados pelo Hamas. O bebê Kfir Bibas e seu irmão Ariel, filhos de Shiri Bibas, com nove meses e quatro anos de idade, respectivamente, no momento de sua captura, foram identificados, informou o Exército de Israel. O corpo de Oded Lifschitz já havia sido oficialmente identificado por sua família. Ele era um ex-jornalista e tinha 83 anos no dia de sua captura. O último corpo devolvido não seria o de Shiri Bibas, a mãe de Kfir e Ariel, nem de qualquer outro refém israelense, alegou o Exército.

"Essa é uma violação extremamente séria por parte da organização terrorista Hamas, que era obrigada, segundo o acordo, a devolver os (corpos) de quatro reféns", declarou o Exército adicionando um pedido de que o corpo de Shiri Bibas seja entregue e que todos os reféns sejam devolvidos.

O Hamas não reagiu imediatamente às acusações de Netanyahu.

Crianças 'brutalmente mortas em cativeiro'

Embora o Hamas sempre tenha afirmado que os meninos Ariel e Kfir Bibas morreram em bombardeios israelenses em Gaza, o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee, declarou no Telegram na última noite que as duas crianças "foram brutalmente mortas em cativeiro em novembro de 2023 por terroristas palestinos", de acordo com a avaliação das autoridades competentes e com base nos indicadores de inteligência e diagnóstico disponíveis".

Kfir Bibas era o mais jovem dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023. O pai das duas crianças, Yarden Bibas,de 35 anos, foi libertado em 1º de fevereiro.

No mesmo pronunciamento, o porta-voz do Exército fez uma segunda acusação contra o movimento islâmico palestino. Ele afirmou que o corpo entregue como sendo o de Shiri Bibas seria "um corpo não identificado", que não corresponde a nenhum "refém israelense".

O coletivo israelense Hostage Families Forum, que luta pela libertação de todos os reféns sequestrados em 7 de outubro, disse na sexta-feira que estava "horrorizado" com o fato de o Hamas não ter devolvido Shiri Bibas junto aos corpos de seus dois filhos.

"Estamos horrorizados e devastados com a notícia de que a mãe deles, Shiri, não foi devolvida, apesar do acordo", declarou o Hostage Families Forum em um comunicado.

Vigília na Praça dos Reféns, em Tel Aviv

Os quatro corpos foram entregues pelo Hamas ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e depois ao exército israelense, como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza que entrou em vigor em 19 de janeiro. Até agora, 19 reféns israelenses foram libertados em troca da soltura de mais de 1.100 palestinos mantidos em prisões israelenses.

Antes de Israel acusar o Hamas de entregar um corpo não identificado no lugar de Bibas, milhares de pessoas estavam na Praça dos Reféns, em Tel Aviv, de cabeça baixa, mãos cruzadas ou segurando cartazes. Eles fizeram um minuto de silêncio durante uma vigília à luz de velas em homenagem aos reféns mortos.

Essa é a primeira vez que o Hamas entrega os corpos dos reféns desde o ataque ao território israelense em 7 de outubro de 2023. O exército israelense também recuperou vários corpos de reféns durante suas operações em Gaza.

(Com informações da AFP)