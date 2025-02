Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de isolantes térmicos em SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de isolantes térmicos na zona sul de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local para controlar as chamas.

O que aconteceu

O fogo teve início pouco antes das 3h da madrugada. A empresa de isolantes térmicos e alumínio está localizada na rua Doutor Djalma Pinheiro Franco, 829 - Jabaquara, na zona sul da capital.

Dezenove equipes do Corpo de Bombeiros estão no combate as chamas. Cerca de 60 bombeiros estão envolvidos na operação. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades.

Quatro pessoas que residiam no terreno da fábrica saíram de Ilesas. Moradores da região relatando ter ouvido explosões do local. Não há registro de vítimas até o momento.