Ibovespa tem queda discreta em dia de vencimento de opções, com balanços no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha uma queda discreta nesta sexta-feira, em pregão marcado pelo vencimento mensal de opções sobre ações na bolsa paulista, com Lojas Renner capitaneando as perdas com um tombo de quase 8% após resultado trimestral.

Por volta de 11h, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,19%, a 127.354,11 pontos, acumulando até o momento uma perda de 0,67% na semana. O volume financeiro no pregão somava R$3 bilhões.

Em Wall Street, os futuros acionários tinham desempenho misto, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano mostrava variação modesta.

DESTAQUES

- LOJAS RENNER ON desabava 7,8% após divulgar lucro de R$487,2 milhões no quarto trimestre, recuo de 7,5% ano a ano e abaixo das expectativas no mercado. A margem bruta de varejo cedeu 0,1 ponto percentual, para 55,8%. A varejista de moda também anunciou programa de recompra de até 75 milhões de ações, representativas de 7,13% dos papéis em circulação.

- RUMO ON perdia 1,3%, na esteira do resultado do último trimestre do ano passado, com lucro de R$206 milhões, abaixo das previsões de analistas. A companhia também projetou uma cifra de desembolsos este ano de entre R$5,8 bilhões e R$6,5 bilhões e estimou que terá um volume transportado de entre 82 bilhões e 86 bilhões de TKUs.

- B3 ON recuava 1,15%, mesmo após mostrar crescimento de 28,7% no lucro do quarto trimestre, para R$1,18 bilhão. Em termos recorrentes, o resultado ficou em R$1,2 bilhão, avanço de 13,6%.

- GERDAU PN subia 1,28% em dia de recuperação após um tombo de mais de 5% na véspera após o balanço e perspectivas de executivos da companhia. No setor, CSN ON mostrava elevação de 1,36%, enquanto USIMINAS PNA era negociada com declínio de 0,33%

- ENGIE BRASIL ON avançava 0,74%, endossada pelo balanço do quarto trimestre da geradora e transmissora de energia, com Ebitda ajustado de R$1,93 bilhão, 18,1% superior na comparação anual, acima das previsões dos analistas.

- PETROBRAS PN cedia 0,29% após renovar máxima de fechamento na véspera, tendo como pano de fundo o recuo dos preços do petróleo no exterior.

- VALE ON avançava 0,1%, beneficiada pela alta dos futuros do minério de ferro na China. Agentes também digeriam ainda os resultados da mineradora conhecidos na noite de quarta-feira, assim como o anúncio de dividendos e de recompra de ações. Na véspera, o papel subiu quase 3,7%

- ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,61% em dia mais negativo no setor, com BRADESCO PN perdendo 0,08%, BANCO DO BRASIL ON caindo 0,46% e SANTANDER BRASIL UNIT registrava variação negativa de 0,04%.

(Por Paula Arend Laier)