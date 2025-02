Ibovespa oscila pouco na abertura em dia de vencimento de opções, com balanços no radar

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abriu sem um viés claro nesta sexta-feira, em pregão marcado pelo vencimento mensal de opções sobre ações, enquanto agentes financeiros repercutem uma série de notícias corporativas, entre elas os resultados de Lojas Renner, B3 e Rumo.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,04%, a 127.654 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, mostrava acréscimo de apenas 0,01%.

(Por Paula Arend Laier)