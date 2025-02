Homem que atacou Rushdie é considerado culpado por tentativa de homicídio

Por Aleksandra Michalska e Jonathan Allen

MAYVILLE, Nova York (Reuters) - Hadi Matar foi considerado culpado nesta sexta-feira pela tentativa de homicídio do romancista Salman Rushdie, ocorrida com uma facada em cima do palco de um instituto de artes de Nova York, em 2022.

Matar, de 27 anos, pôde ser visto em vídeos correndo para o palco da Chautauqua Institution enquanto Rushdie estava sendo apresentado ao público para uma palestra sobre como manter escritores seguros, alguns dos quais foram exibidos ao júri durante o julgamento de três semanas.

Rushdie, de 77 anos, foi esfaqueado várias vezes na cabeça, pescoço, tronco e mão esquerda, cegando seu olho direito e danificando seu fígado e intestinos, exigindo cirurgia de emergência e meses de recuperação.

O escritor foi um dos primeiros a testemunhar no tribunal, descrevendo calmamente aos jurados como acreditou que fosse morrer e mostrando seu olho cegado. Para isso, removeu seus óculos adaptados com uma lente direita escurecida.

Matar também foi considerado culpado de tentativa de homicídio em segundo grau e agressão em segundo grau por esfaquear Henry Reese, cofundador da Cidade de Asilo de Pittsburgh, um grupo sem fins lucrativos que ajuda escritores exilados e que estava conduzindo a conversa com Rushdie naquela manhã.

Rushdie, um ateu nascido em uma família muçulmana da Caxemira na Índia, enfrenta ameaças de morte desde a publicação de 1988 de seu romance "Os Versos Satânicos", que o aiatolá Ruhollah Khomeini, então líder supremo do Irã, denunciou como sendo uma blasfêmia.

Após o ataque, Matar disse ao New York Post que ele havia viajado de sua casa em Nova Jersey depois de ver o evento de Rushdie anunciado, porque não gostava do romancista, dizendo que Rushdie havia atacado o islamismo.

Matar, que tem dupla nacionalidade norte-americana e libanesa, afirmou que ficou surpreso que Rushdie tenha sobrevivido, relatou o New York Post.

(Reportagem de Aleksandra H. Michalska em Mayville e Jonathan Allen em Nova York)