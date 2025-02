Homem fica gravemente ferido em ataque no Memorial do Holocausto em Berlim, informa jornal Tagesspiegel

BERLIM (Reuters) - Um homem ficou gravemente ferido ao ser apunhalado no Memorial do Holocausto em Berlim por volta das 18 horas (horário local) desta sexta-feira, informou o jornal Tagesspiegel, acrescentando que a polícia isolou o local no centro da cidade e estava realizando uma busca.

A polícia de Berlim disse ao jornal que o homem foi ferido com um objeto pontiagudo e transportado pelo corpo de bombeiros para o hospital. O Tagespiegel disse que o ataque ocorreu no lado norte do extenso monumento ao Holocausto, próximo à Embaixada dos EUA.

A polícia não estava imediatamente disponível para comentar.

(Reportagem de Thomas Escritt)