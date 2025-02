Hamas investiga possível erro ou mistura de restos mortais em corpo de refém libertado

DUBAI (Reuters) - O grupo militante palestino Hamas afirmou nesta sexta-feira que analisaria a possibilidade de um erro ou de que restos humanos tenham sido misturados devido aos ataques aéreos israelenses, depois que as Forças Armadas de Israel disseram que um dos corpos liberados pelo Hamas não pertencia a nenhum dos reféns mantidos em Gaza.

A nota oficial do grupo repete declaração anterior do diretor do escritório de mídia do governo de Gaza do grupo, Ismail Al-Thawabta.

(Reportagem de Clauda Tanios, Nayera Abdallah e Jana Choukeir)