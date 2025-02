Haddad: é 3ª vez em 20 anos que Orçamento não é aprovado dentro do prazo constitucional

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou que essa é a terceira vez em 20 anos em que a lei orçamentária não é aprovada dentro do prazo constitucional, que era de 22 de dezembro de 2024. "Nós estamos terminando fevereiro e, para o bem da execução orçamentária e para que não haja nenhum outro tipo de problema em outros programas do governo, é importante que o orçamento seja aprovado", afirmou.

Ele disse ainda que, do lado da Fazenda, a equipe está à disposição do relator para fazer os ajustes necessários no orçamento deste ano.

"O Congresso aprovou uma série de medidas importantes no final do ano passado, mas, agora, é hora de incorporar ao orçamento e aprovar", ressaltou Haddad.