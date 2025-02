Haddad buscará respaldo do TCU para retomada imediata das linhas do Plano Safra

Após o Tesouro Nacional suspender as linhas de crédito com juros equalizados do Plano Safra 2024/2025, o Ministério da Fazenda divulgou nota nesta sexta-feira, 21, para informar que o ministro Fernando Haddad vai buscar o "respaldo técnico e legal" do Tribunal de Contas da União (TCU) para liberar os recursos de forma imediata.

"As linhas foram suspensas pelo Tesouro Nacional por necessidade legal, devido à não aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2025", justificou o Ministério, que enfatizou que as linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), voltadas aos pequenos agricultores, seguem operando normalmente.