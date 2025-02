Haaland é dúvida no Manchester City para enfrentar o Liverpool

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, ainda não sabe se poderá contar com o atacante norueguês Erling Haaland, com dores no joelho, para o jogo do próximo domingo contra o Liverpool, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

"Veremos amanhã", declarou Guardiola em entrevista coletiva nesta sexta-feira (21), sobre a condição de Haaland, que se lesionou no último fim de semana na partida contra o Newcastle e não enfrentou o Real Madrid há dois dias no jogo de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

"É melhor ter Erling presente do que ausente", ressaltou o treinador. "Com ele, obviamente, somos mais fortes".

A ausência do artilheiro norueguês seria mais um problema para os 'Citizens', que sem ele foram eliminados da Champions com a derrota por 3 a 1 diante do Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Os desfalques por lesão de vários jogadores importantes, como Rodri, Manuel Akandji, John Stone, e agora Haaland, são uma das razões de a temporada complicada do City.

Antes de receber o Liverpool, o time de Manchester ocupa a quarta colocação no Campeonato Inglês, a 17 pontos da liderança.

