Grupo japonês busca investimento da Tesla na Nissan e Foxconn se aproxima da Honda, dizem jornais

(Reuters) - Um grupo japonês elaborou planos para que a Tesla aporte investimentos na Nissan após o fracasso das negociações de fusão da montadora japonesa com a Honda, informou o Financial Times nesta sexta-feira.

Uma outra reportagem do jornal japonês Nikkei afirma que a empresa de tecnologia taiwanesa Foxconn propôs uma parceria com a Honda com a finalidade de criar uma estrutura com quatro companhias, que também incluiria a Nissan e a Mitsubishi Motors.

O grupo japonês por trás dos planos de investimento da Tesla na Nissan espera que a empresa liderada por Elon Musk se torne uma investidora estratégica, e acredita que a companhia norte-americana estaria interessada em adquirir as fábricas da Nissan nos Estados Unidos, de acordo com o Financial Times.

A proposta é liderada pelo ex-membro do conselho da Tesla Hiromichi Mizuno, com o apoio do ex-premiê Yoshihide Suga e de seu ex-assessor Hiroto Izumi, disse o jornal, citando fontes anônimas.

O gabinete de Suga disse que não está ciente de um plano para incentivar a Tesla a investir na Nissan. Suga deixou o cargo de primeiro-ministro em 2021, mas continua na Câmara dos Deputados do Japão, representando um distrito eleitoral da prefeitura de Kanagawa, sede da Nissan.

Em postagem no X, Mizuno disse que não tinha "absolutamente nenhum envolvimento" no plano citado no artigo do Financial Times. Ele afirmou duvidar que a Tesla tenha interesse nas fábricas da Nissan, dado o design único das fábricas da montadora dos EUA.

A Nissan se recusou a comentar a reportagem e a Tesla não respondeu a pedidos de comentários. A Reuters não conseguiu contato imediato com Izumi.

Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown, disse que não há vantagem para a Tesla em investir na infraestrutura de uma montadora antiga.

"A arma secreta da Tesla é a maneira inovadora como suas fábricas foram projetadas e otimizadas para seus carros", disse Britzman, acrescentando que a empresa tem ampla capacidade em suas fábricas existentes.

As ações da Nissan fecharam em alta de 9,6% após a reportagem do Financial Times. A montadora e a Honda encerraram, na semana passada, negociações para criar uma empresa automobilística de US$60 bilhões. A Nissan disse que pretende buscar novas parcerias.

De acordo com o Financial Times, alguns membros da diretoria da Nissan sugeriram a Tesla e a Apple como investidores estratégicos ideais. A Apple não respondeu a um pedido de comentário.

Fontes disseram à Reuters anteriormente que a Nissan está aberta a parcerias e que a Foxconn, maior fabricante de produtos eletrônicos do mundo, é vista como uma candidata.

Nesta sexta-feira, o Nikkei informou que, por meio de uma parceria com a Honda, a Foxconn pretende formar uma ampla rede de cooperação para competir com a Tesla e fabricantes chineses de veículos elétricos.

A Honda se recusou a comentar a reportagem do Nikkei. Representantes da Foxconn não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Rajveer Singh Pardesi, Mrinmay Dey e Priyanka G em Bengaluru; reportagem adicional de Daniel Leussink, Kaori Kaneko e Kantaro Komiya em Tóquio)