Governo vai editar MP com crédito extra de R$4 bi para destravar Plano Safra, diz Haddad

SÃO PAULO (Reuters) - O governo federal vai editar uma medida provisória para liberar cerca de R$4 bilhões em crédito extraordinário com o objetivo de destravar as linhas de crédito do Plano Safra, disse nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Após a pasta anunciar a suspensão de parte dos novos financiamentos desse tipo por falta de verba, Haddad disse em entrevista a jornalistas que, apesar de o mecanismo não ser contabilizado na meta fiscal do ano, o governo fará com que o gasto fique dentro dos limites do arcabouço para as contas públicas.

(Por Eduardo Simões e Bernardo Caram)