Gesto nazista e críticas à Europa marcam congresso de conservadores nos EUA

Uma semana depois do seu discurso em Munique, o vice-presidente dos Estados Unidos volta a dar uma bronca na Europa que, segundo ele, não respeita a liberdade de expressão. A fala aconteceu durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que reúne toda a elite trumpista em Washington durante quatro dias. J.D. Vance chegou ao ponto de afirmar que os Estados Unidos e a Europa correm o risco de já não partilharem os "valores comuns" em que se baseia a sua aliança histórica.

A amizade entre a Europa e os Estados Unidos baseia-se em valores comuns, afirmou J.D. Vance. Mas o vice-presidente americano logo subiu o tom diante dos seus apoiadores reunidos em Washington: "Não temos mais valores comuns quando você joga pessoas na prisão por um tweet ou quando cancela eleições porque não está satisfeito com os resultados", disse, fazendo alusão à prisões de internautas na Alemanha por incitação ao ódio e ao cancelamento das eleições presidenciais romenas devido a suspeitas de interferência russa no TikTok.

Apoiadores, como Elisabeth, concordam e aplaudem. Ela acredita que a Europa deve alinhar-se com a concepção trumpista de liberdade de expressão se quiser preservar a sua aliança com os Estados Unidos.

"Vimos esses vídeos de pessoas sendo presas na Alemanha e na Inglaterra, e ele está apenas dizendo, 'ei, precisamos compartilhar valores com os Estados Unidos, como dizer a verdade e a realidade'. E o que ele diz à União Europeia é: 'junte-se a nós!'"

Alguns trumpistas, como Derek, da Pensilvânia, chegam ao ponto de se sentirem mais próximos dos russos do que dos europeus. "Eu amo os russos! Eles são fortes, como os americanos!"

Gesto nazista e participação cancelada

Representantes de partidos de direita nacionalista foram convidados para a convenção anual. O deputado Eduardo Bolsonaro foi um dos participantes. Ele esteve na quinta-feira (20) em uma mesa redonda com Steve Bannon e com o diplomata Richard Grenell.

Em sua conta no Instagram, o político brasileiro afirmou que iria expor hoje, no palco principal do evento, "o regime de censura imposto ao nosso povo e os mecanismos autoritários que o sustentam".

Ontem, o ex-conselheiro de Trump, Bannon causou polêmica ao ser acusado de fazer uma saudação nazista durante o evento, como Elon Musk na ocasião da posse do presidente norte-americano, em janeiro. Bannon estendeu o braço de forma incisiva no final do discurso inaugural, seguindo o seu movimento com um aceno de aprovação.

Com isso, o presidente do principal partido francês de extrema direita, Jordan Bardella, que discursaria nesta sexta-feira (21), decidiu cancelar sua participação.

"Na quinta-feira, no palco, enquanto eu não estava presente na sala, um dos oradores se permitiu, de forma provocativa, um gesto referente à ideologia nazista. Consequentemente, tomei a decisão imediata de cancelar a minha intervenção prevista para esta tarde durante o evento", disse Jordan Bardella num comunicado de imprensa.

A sua comitiva esclareceu que o eurodeputado francês tinha como alvo, de fato, Steve Bannon. O americano já foi convidado, em 2018, a participar de um congresso organizado pela da Frente Nacional, partido rebatizado de Reunião Nacional, presidido por Jordan Bardella e que tem como líder emblemática Marine Le Pen.

A CPAC, na qual também participa a eurodeputada francesa de extrema direita Sarah Knafo, deverá receber o presidente norte-americano Donald Trump e o seu conselheiro Elon Musk.

(Com RFI e AFP)