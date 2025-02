Expectativa de dois cortes de juros pelo Fed cresce com reforço de junho como mês da reinício

O mercado financeiro aumentou a expectativa de dois cortes de 0,25 ponto porcentual de juro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) no acumulado de 2025, passando de 30,6% na quinta-feira para 33,1% nesta sexta-feira, 21, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Já a chance do Fed manter os juros inalterados em 2025 caiu de 15,1% para 9,6%, enquanto a chance de um corte de 25 pontos-base diminuiu de 34,3% para 28,3%, de acordo com o CME.

O ajuste ocorreu após uma série de dados dos Estados Unidos no período da manhã, como índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) e índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan abaixo das projeções.

Por volta das 16h29 (de Brasília), a ferramenta mostrava chance estimada de 64,7% de corte nos juros americanos em junho, primeiro mês em que a probabilidade supera 50%, o que já era precificado antes dos dados.

O cenário mais provável para junho continua sendo de corte de 0,25 ponto porcentual (48,6%), enquanto as apostas para redução de 0,50 ponto porcentual eram de 15,3%, ante 9% ontem. A chance de manutenção era de 35,3%, ante 47,2% ontem.