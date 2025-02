EXCLUSIVO-Reino Unido prepara novo embaixador para ajudar a reconstruir laços com China

Por Kate Holton e Andrew MacAskill e Joe Cash

LONDRES/PEQUIM (Reuters) - O Reino Unido prepara um diplomata que fala mandarim e cujo pai foi governador de Hong Kong para ser o próximo embaixador na China, de acordo com três fontes, e espera-se que ele assuma uma das funções mais desafiadoras da diplomacia britânica este ano.

Peter Wilson, que trabalhou brevemente como secretário particular principal do ex-primeiro-ministro Boris Johnson e atuou como embaixador britânico na Holanda e no Brasil, deve substituir a atual embaixadora, Caroline Wilson, nos próximos meses, segundo duas das fontes.

A nova nomeação ocorre em um momento em que o governo trabalhista do Reino Unido continua a intensificar seu compromisso diplomático com a China, após anos de tensões sob os sucessivos governos conservadores em relação aos direitos humanos, Hong Kong e restrições a investimentos por questões de segurança.

Peter Wilson trabalhou anteriormente na embaixada britânica em Pequim, onde foi conselheiro político de 2007 a 2010 e como diplomata júnior de 1995 a 1998, de acordo com sua biografia no site do Ministério das Relações Exteriores.

Seu pai, David Wilson, foi o penúltimo governador britânico de Hong Kong entre 1987 e 1992.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido não quis comentar.

"No momento, as relações entre a China e o Reino Unido estão mostrando sinais de melhoria e desenvolvimento... e a embaixada tem desempenhado um papel importante e positivo nesse processo", disse Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

A ministra britânica das Finanças, Rachel Reeves, e o ministro das Relações Exteriores, David Lammy, visitaram a China nos últimos meses. O primeiro-ministro Keir Starmer também deve visitar a China ainda este ano, segundo fontes, na primeira viagem de um líder britânico ao país desde 2018.

Na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, foi a Londres para conversas que reavivaram um diálogo estratégico entre os dois países que estava suspenso há mais de seis anos.

Caroline Wilson, que fala mandarim entre outros idiomas, e Peter não são parentes.

(Reportagem adicional de Polina Devitt e Laurie Chen)