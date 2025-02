'Eu tenho pena dele, é um filho para mim', diz Bolsonaro sobre Mauro Cid

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou as acusações da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) e disse que tem pena de Mauro Cid.

O que aconteceu

Bolsonaro disse que tem pena de Cid. "Quando falam pro Cid 'olha o teu pai, olha a tua esposa, olha a tua filha', vem aquele desabafo dele com alguém que nem ele sabe quem foi. 'Não adianta falar a verdade, que eles querem outra coisa'", disse. As declarações foram dadas em uma entrevista à revista Oeste. "Eu tenho pena dele, ele é um filho para mim. O pai dele [Mauro Lourena Cid] é da minha turma, com tudo o que acontece e a gente vê que há uma tortura para cima dele."

Estratégia de defesa: anular a delação de Mauro Cid. Bolsonaro disse que a principal estratégia de sua defesa será anular a delação premiada de Mauro Cid. "Por muito menos, na Lava Jato, delações foram anuladas", disse o ex-presidente.

Bolsonaro mais uma vez negou as acusações. "Não existiu nem medidas preparatórias, nem plano." Bolsonaro alegou que o STF quer vê-lo "morto, não preso", e chamou a denúncia da PGR de delírio. "Me apresentem essa 'minuta de golpe' que nunca existiu. O que foi debatido foi hipótese de sítio e defesa. Ninguém dá golpe usando a Constituição. O golpe é um sinônimo de você negar a Constituição."

O ex-presidente ainda não assistiu aos vídeos com depoimentos de Cid. Bolsonaro pediu transparência no processo e afirmou que seus advogados solicitaram acesso integral às gravações e documentos da delação. "Quero tudo, para ver se teve cortes no meio do caminho."

"Tá em todas as manchetes de jornal 'Bolsonaro na Prisão". A declaração do ex-presidente foi em resposta ao medo de ser preso, e ele confirmou que tem. Com passaporte retido, Bolsonaro foi questionado se sairia do país para evitar ser preso. "Eu entendo que o melhor é ficar aqui. Mês que vem faço 70 anos de idade, 'tenho mais tempo de retrovisor do que de para-brisa'".

O UOL entrou em contato com a defesa de Mauro Cid. Os advogados ainda devem assistir a entrevista de Bolsonaro, esse texto pode ser atualizado.

Defesa de Bolsonaro afirma que denúncia é "precária" e "incoerente"."O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam", disse em nota.

Críticas a Lula e cenário eleitoral

Insinuação de envolvimento de Lula com traficantes. Bolsonaro também aproveitou a entrevista para criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que "Lula foi no Rio conversar com lideranças regionais que só eram lideranças porque tinham o aval do tráfico [de drogas]."

Bolsonaro comemorou pesquisas eleitorais. Ele comentou resultados do último levantamento da Paraná Pesquisas que o colocaria à frente de Lula em um eventual embate eleitoral. "A última Paraná Pesquisas me dá 5 pontos na frente do Lula. Quando me tiram e botam a dona Michelle, ela está na frente do Lula."