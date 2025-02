Elon Musk empunha motosserra em reunião conservadora, um presente de Milei

(Reuters) - Elon Musk, o bilionário encarregado de reduzir os gastos do governo federal dos Estados Unidos, subiu ao palco em uma conferência conservadora nos arredores de Washington na quinta-feira com um presente do presidente da Argentina, Javier Milei: uma motosserra.

"Esta é a motosserra da burocracia", disse Musk, segurando a reluzente ferramenta elétrica no alto da Conferência de Ação Política Conservadora em National Harbor, Maryland.

A motosserra vermelha metálica, dada a Musk por Milei no início do dia, tinha gravado em sua lateral o slogan em espanhol do líder argentino: "Viva la libertad, carajo".

Musk está liderando cortes radicais sob o comando do presidente dos EUA, Donald Trump, que atingiram reguladores bancários, trabalhadores florestais, cientistas de foguetes e dezenas de milhares de outros funcionários públicos.

Na quinta-feira, 6.000 funcionários da Receita Federal dos EUA foram informados de que seriam demitidos, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Musk, presidente-executivo da montadora Tesla e o homem mais rico do mundo, promoveu com entusiasmo os discursos de Milei.

Antes de Milei se tornar presidente da Argentina no final de 2023, ele frequentemente brandia uma motosserra em comícios de campanha como um símbolo de sua iniciativa de reduzir o tamanho do governo.

(Reportagem de Nicolás Misculín)