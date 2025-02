Dólar ronda estabilidade em meio a incertezas comerciais e geopolíticas

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nesta sexta-feira, a caminho de fechar a semana com pouca oscilação, à medida que investidores seguem ponderando sobre os planos tarifários dos Estados Unidos, as incertezas geopolíticas e a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

Às 9h35, o dólar à vista subia 0,08%, a R$5,7093 na venda. Na semana, a moeda acumula alta de 0,21%.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,04%, a R$5,715 na venda.

Com uma agenda novamente esvaziada no Brasil, investidores voltavam suas atenções para o cenário externo nesta sessão, onde uma série de incertezas comerciais, geopolíticas e macroeconômicas têm mantido os agentes financeiros cautelosos, sem assumir grandes posições para qualquer direção.

A maior incerteza neste início de ano diz respeito aos planos tarifários do presidente dos EUA, Donald Trump, que tem realizado ameaças constantes de impor tarifas sobre países e setores econômicos, mas tem até o momento apenas uma nova taxa -- de 10% sobre produtos chineses -- já em vigor.

Em seu mais recente anúncio, Trump acrescentou madeira e produtos florestais à sua lista de alvos de tarifas, que inclui automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos. Ele também já prometeu uma tarifa de 25% sobre importações de aço e alumínio. A indicação, no entanto, é que as tarifas não serão imediatas, abrindo espaço para negociações.

Outro foco de atenção nesta semana tem sido as negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, com o início de conversas entre EUA e Rússia a fim de se encontrar uma resolução ao maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Sobre o assunto, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que se encontrou com autoridades russas nesta semana, disse na véspera que Trump deseja saber se a Rússia está falando sério sobre o fim da guerra na Ucrânia.

"A única maneira é testá-los, basicamente engajá-los e dizer: 'Ok, vocês estão falando sério sobre acabar com a guerra? E se sim, quais são suas exigências? Suas demandas públicas e suas demandas privadas são diferentes?'", disse Rubio.

Segundo Marcio Riauba, head da Mesa de Operações da StoneX Banco de Câmbio, notícias positivas sobre as negociações em relação à Ucrânia "podem novamente favorecer ativos mais arriscados".

Também estão no radar dos mercados a divulgação de mais dados econômicos nos EUA que podem moldar as próximas decisões de juros do Fed, com destaque para a pesquisa PMI, da S&P Global, sobre os setores industrial e de serviços, às 11h45, e números de confiança do consumidor, da Universidade de Michigan, às 12h.

Operadores precificam que o banco central dos EUA voltará a reduzir os juros em 25 pontos-base até julho, com uma chance de acima de 50% de outro corte da mesma magnitude até o fim do ano.

Na cena doméstica, investidores acompanham entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedida ao ICL Notícias, em que disse que, com a queda recente do dólar e uma safra melhor, o governo acredita que os preços no país vão se estabilizar em um "patamar mais adequado".