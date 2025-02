Dois deportados dos EUA na lista da Interpol são presos ao chegarem no CE

Dois brasileiros que chegaram ao país nesta sexta-feira (21), após serem deportados dos Estados Unidos, foram presos ao desembarcarem no aeroporto de Fortaleza — esse foi o terceiro voo com repatriados, que trouxe 94 pessoas no total.

O que aconteceu

Após desembarcarem em Fortaleza, os dois foram escoltados por agentes da Polícia Federal. Os presos constavam na lista de procurados da Interpol, a polícia internacional, que havia emitido um "alerta vermelho" contra os dois brasileiros, até então considerados foragidos.

Os dois também eram considerados foragidos da Justiça brasileira. Contra um deles havia um mandado de prisão emitido pela Justiça estadual do Paraná, e contra outro havia mandado expedido pela Justiça Federal em Minas Gerais. A PF não especificou se eles agiam juntos ou se são casos distintos.

Presos serão encaminhados ao sistema penitenciário do Ceará. Um dos mandados de prisão é por roubo, enquanto o outro é por arregimentar e levar brasileiros de forma ilegal para outros países, segundo o superintendente regional da PF no Ceará, José Antônio Simões de Oliveira Franco.

Nós tivemos hoje, nesse voo, dois cidadãos brasileiros que estavam na lista da Interpol, que é um mandado internacional de prisão. Então, quando eles desembarcaram aqui no Brasil, nós já tínhamos previamente os dados, e eles foram conduzidos até a nossa viatura para cumprimento desse mandado de prisão.

José Antônio Simões de Oliveira Franco

Como os dois não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

3º voo com deportados

O voo com 94 brasileiros chegou na manhã de hoje em Fortaleza. O avião aterrissou por volta das 10h50m. Esse é o terceiro voo com deportados brasileiros desde a posse de Donald Trump em janeiro.

Do total de repatriados, nove são crianças e dois são idosos. Todos os deportados vão receber atendimento psicológica e social, além de produtos de higiene e alimentação, segundo a Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Ceará.

Deportados foram transferidos de Fortaleza para Belo Horizonte em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira). Foram transportados aqueles que não queiram ficar na capital cearense ou que não podem pagar por um voo comercial para seus respectivos destinos.