Polícia monta esquema para transferir 'Dama do Crime' do PCC para presídio

Após ser detida na manhã desta quinta-feira em Ponta Porã (MS), na divisa entre o Brasil e a cidade paraguaia Pedro Juan Caballero, a mulher conhecida como "Dama do Crime" do PCC foi transferida para um presídio sob forte esquema de segurança.

O que aconteceu

Força-tarefa foi montada para impedir possível tentativa de resgate na delegacia ou no trajeto ao presídio. Ação foi coordenada pela Agepen-MS (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul).

A unidade prisional de destino de Simone Souza Simões, 43, foi mantida sob sigilo. O UOL não localizou os advogados responsáveis pela defesa dela.

Criminosa do PCC é suspeita de chefiar a rota do tráfico do Paraguai até a Baixada Santista. Capturada na saída de um centro de estética em Ponta Porã (MS), ela foi presa sob as acusações dos crimes de associação para o tráfico e lavagem de capitais.

Vida de luxo

A "Dama do Crime" tem mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de São Vicente. Simone já havia sido presa cinco anos atrás, antes de fugir e passar a ser considerada foragida da Justiça.

Em 2020, ela vivia em um condomínio de luxo e chefiava o tráfico na Baixada Santista. Investigadores chegaram a apreender R$ 40 mil em dinheiro, joias, celulares, carros de luxo e até uma barra de ouro em imóveis em Santos, São Vicente e Praia Grande. Os bens foram atribuídos à criminosa, segundo a polícia.

Marido dela foi preso por ter invadido uma delegacia em Cubatão e atirado em policiais em 2006. Jonas dos Santos Júnior, o "Pixote" participou de uma série de atentados praticados pelo PCC contra as forças de segurança na época. Em 2010, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão pelo episódio.