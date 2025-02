Partiu bloquinho: confira 10 desodorantes para curtir o Carnaval sem 'cecê'

Após horas suando nos bloquinhos, o cheiro nas axilas pode não ser o mais agradável. Para os foliões que querem evitar o mau odor, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com desodorantes que prometem te salvar durante a folia.

Na seleção, há produtos antitranspirantes, sem fragrâncias e que prometem proteger contra o mau odor por até 72 horas, além disso, é possível aproveitar algumas promoções. Confira a seleção:

Desodorante aerossol de 150 ml;

Promete 72 horas de proteção;

Com fragrância floral e sensação prolongada de banho.

É um antitranspirante em creme sérum de 50 g;

Promete prevenir a irritação e proteger por 48 horas contra o suor;

Possui vitamina com textura leve de creme, que promove o toque seco e suave.

Também antitranspirante, mas em aerossol de 200 ml;

A marca promete proteção de 48 horas contra suor e mau odor;

É fácil de aplicar.

Embalagem com 45 g;

O antitranspirante promete 48 horas de proteção contra suor e odor;

Não mancha as roupas na aplicação, segundo o fabricante.

Este kit possui dois desodorantes antitranspirantes de 150 ml cada;

Promete uma proteção de 48 horas;

Ajuda a prevenir a irritação na pele e garante fragrância duradoura, de acordo com a marca.

O desodorante antitranspirante tem 58 g;

Possui uma fórmula com 96 horas de proteção contra suor e mau odor;

Com textura leve e fragrância duradoura, mantendo a pele seca e fresca.

Desodorante antitranspirante de 75 ml;

Promete alta performance que garante 48 horas de proteção contra o suor;

Evita manchas em roupas claras e escuras;

A fórmula possui um complexo hidratante com vitamina E.

É um desodorante antitranspirante e sem fragrância de 70 ml;

Reduz e uniformiza a pigmentação das axilas, segundo o fabricante;

Clareia manchas escuras e proporciona maciez na pele;

Promete reduzir a transpiração e evitar o mau odor.

Com 60 g, esse desodorante natural não possui fragrância;

Promete 24 horas de proteção;

Não deixa resíduos nas roupas e na pele.

Embalagem de 60 g;

É 100% natural, hipoalergênico e também sem fragrância, segundo a marca;

Promete não manchar as roupas;

Com duração de 12 horas.

