Cid falou sobre financiamento do golpe e venda de joias; veja vídeos

Os depoimentos de Mauro Cid no acordo de delação premiada fazem parte das provas contra Jair Bolsonaro (PL) e os outros 32 denunciados pela PGR (Procuradoria Geral da República). O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo dos vídeos do processo contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro nesta quinta-feira (20).

Cid pediu perdão judicial ou, no máximo, dois anos de prisão no acordo de delação premiada. Além disso, ele solicitou a restituição de bens e valores apreendidos, e que esses benefícios também se estendessem ao pai, à esposa e à filha dele.

Braga Netto queria dinheiro do PL para trama golpista

Cid falou sobre o papel que Braga Netto tinha no financiamento da trama golpista e sobre os planos para assassinar o presidente Lula (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e Moraes. Em delação ele falou que o general sugeriu que ele pedisse dinheiro do PL para avançar nas ações da trama golpista.

Monitoramento de Moraes

Na delação, Cid foi questionado pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, sobre como funcionava o seu monitoramento. Cid afirmou que Jair Bolsonaro pedia informações para ele, e os pedidos eram repassados ao coronel Marcelo Câmara, que tinha um subordinado monitorando Moraes. Segundo Cid, Câmara era o responsável pelo repasse de informações.

Venda de joias

Conforme Cid, Jair Bolsonaro teria solicitado, no início de 2022, a venda das joias sauditas após ser condenado na área cível por ter dito que a deputada federal Maria do Rosário (PT) "não merecia ser estuprada". Bolsonaro então teria pedido a Cid que levantasse presentes de alto valor recebidos em razão do cargo para serem vendidos, a fim de arcar com pagamentos de multas de trânsito por não usar capacete em motociatas e com a condenação referente a Maria do Rosário.

Dados falsos no cartão de vacina

Ordens para inserir dados falsos sobre vacinação contra a covid-19 também teriam partido de Bolsonaro para Mauro Cid. Em depoimento, ele afirmou que dados falsos foram inseridos em sistemas do Ministério da Saúde nos nomes de Bolsonaro e de Laura Firmo Bolsonaro, sua filha.

Busca incessante por fraude nas urnas

Em delação Cid também afirmou que Jair Bolsonaro teria exigido do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que apresentasse provas de fraudes nas urnas eletrônicas. "Por mais que a busca tenha sido incessante, não foram encontradas fraudes", disse o ex-ajudante de ordens. Cid ainda afirmou que Bolsonaro exigia uma resposta "dura" de Nogueira no relatório que seria apresentado pelo Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas.

'Bolsonaro ganhou Pix, e me tratam como leproso'

A declaração de Cid sobre Bolsonaro ter "se dado bem", "milionário" e "ganhar Pix", enquanto amigos passaram a o tratar como leproso ocorreu em depoimento ao desembargador Airton Vieira, em 22 de março do ano passado. Na ocasião, o tenente-coronel foi convocado para se explicar após áudios serem vazados pela revista Veja. Nos áudios, ele atacava Moraes e sugeria que estava sendo pressionado a confirmar à Polícia Federal informações que não seriam verdadeiras.

Braga Netto deu dinheiro a 'kids pretos' em plano de golpe

O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse ainda em delação que o general Braga Netto entregou dinheiro em espécie aos 'kids pretos' em embalagens de vinho. Segundo a PF, Cid fez uma estimativa de que o plano golpista custaria R$ 100 mil. Segundo mensagens apreendidas, o dinheiro serviria para despesas como hospedagem e alimentação de militares que seriam deslocados do Rio de Janeiro para Brasília, entre novembro e dezembro de 2022.

Defesa de Bolsonaro

Advogado diz que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Em entrevista à GloboNews, questionado pela jornalista Andreia Sadi se iria pedir a anulação da delação de Cid, advogado disse "evidentemente que sim".

Ele criticou o andamento do processo e o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter ouvido Cid. "Cadê os juristas, cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa?", perguntou. "Precisamos ter cuidado porque é grave o que está acontecendo."

Bolsonaro chamou a acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre tentativa de golpe de "denúncia Disney" e disse que "caguei pra prisão". "O tempo todo: vamos prender Bolsonaro. Caguei pra prisão", afirmou em discurso durante evento do PL em Brasília nesta quinta-feira (20). "Desde 19, [eu] articulava ao desacreditar o sistema eleitoral e dar um golpe. O golpe da Disney, porque eu tava lá com Pato Donald e o Mickey", ironizou.