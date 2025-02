Dados da agência de espionagem dos EUA não eram confidenciais, mas não deveriam ter divulgação pública

Por AJ Vicens

(Reuters) - Os dados publicados no site do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) detalhando o número de funcionários e o total de salários do National Reconnaissance Office (NRO) não são confidenciais, mas "não se destinavam à divulgação pública", disse um porta-voz da agência à Reuters nesta sexta-feira.

O NRO, uma agência de inteligência que gerencia satélites espiões, trabalha para "remediar" a situação, disse o porta-voz. Os dados ainda estavam disponíveis no site do Doge nesta sexta-feira.

Representantes do Doge de Elon Musk e da Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de AJ Vicens)