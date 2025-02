Cuba inaugura primeiro de 92 parques solares em tentativa de conter crise energética

Por Marc Frank

HAVANA (Reuters) - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inaugurou nesta sexta-feira o primeiro de 92 parques solares, como parte de um plano apoiado pela China para amenizar os blecautes de horas de duração que têm ocorrido na ilha caribenha.

O parque em Havana é um dos 55 que devem entrar em operação neste ano, gerando 1.200 megawatts. O restante será inaugurado até 2028.

A rede elétrica obsoleta do país colapsou várias vezes no ano passado, e uma grande escassez de combustível tornou impossível o uso de pequenas centrais com geradores movidos a diesel, que serviam de back-up para o sistema.

Os vários anos de longos blecautes minaram a economia e causaram protestos entre moradores cansados de uma crise multifacetada, que inclui a escassez de alimentos, remédios e outros itens básicos.

Os parques estão sendo promovidos pelo governo como uma solução parcial para amenizar o problema da população. Segundo o governo, as sanções dos Estados Unidos são as culpadas pela crise.

"A recuperação da rede elétrica é uma prioridade, e este é um dos caminhos mais seguros", afirmou Díaz-Canel nesta sexta-feira.

Cuba tem uma demanda máxima de cerca de 3.500 MW, mas geralmente não consegue entregar nem 1.500 MW, gerando os blecautes.

Atualmente, menos de 5% da energia cubana provêm de fontes alternativas. A meta do país para 2030 é alcançar 24%.

(Reportagem de Marc Frank)