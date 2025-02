Crateras gigantes ameaçam cidade da Amazônia

BURITICUPU, Maranhão (Reuters) - A cidade de Buriticupu, na ponta nordeste da Amazônia, está sendo pouco a pouco engolida pela terra. Nas últimas semanas, grandes crateras com vários metros de profundidade fizeram a prefeitura decretar estado de emergência.

Cerca de 1.200 pessoas da população de 55 mil habitantes estão correndo risco de que suas casas sejam engolidas pelo abismo.

“No espaço dos últimos meses as dimensões se alargaram de forma exponencial, aproximando-se substancialmente das residências", afirmou o decreto emitido pela prefeitura neste mês, sobre as crateras.

Vários edifícios já foram destruídos, informou o decreto.

As recentes crateras são o agravamento de um problema que os moradores de Buriticupu, localizada no Estado do Maranhão, enfrentam há 30 anos, com a chuva lentamente erodindo o solo, já vulnerável por sua natureza mais arenosa, somada a edificações mal-planejadas e ao desmatamento.

As grandes erosões do solo são conhecidas localmente como “voçorocas”, uma palavra indígena que significa “corte na terra” e que equivale a sumidouros.

O problema piora nos períodos de chuvas fortes como o atual, afirmou Marcelino Farias, geógrafo e professor da Universidade Federal do Maranhão.

Antônia dos Anjos, que tem 65 anos e vive em Buriticupu há 22 anos, teme que mais crateras apareçam em breve. “Tem esse perigo aí na frente e ninguém sabe onde esse buraco já vem abrindo por baixo", disse.

O secretário de obras públicas da cidade, Lucas Conceição, afirmou que o município não tem capacidade para encontrar soluções para o complexo problema.

“Problemas esses que se iniciam desde os processos erosivos até a retirada das pessoas que estão na área de risco”, disse.

(Reportagem de Mauricio Marinho e Sergio Queiroz)