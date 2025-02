Cooperação entre Washington e Caracas: EUA repatriam 177 venezuelanos que estavam em Guantánamo

Um total de 177 imigrantes venezuelanos foram deportados pelos Estados Unidos nesta quinta-feira (20) a partir de Cuba, onde estavam detidos na base militar de Guantánamo. A notícia é vista como um novo sinal de cooperação entre os dois países que são historicamente rivais. O grupo se soma aos 190 venezuelanos enviados de volta para o seu país há dez dias, dentro da política de deportações em massa prometida pelo presidente norte-americano Donald Trump ao se reeleger.

Venezuela e Estados Unidos romperam relações diplomáticas em 2019, durante o primeiro governo de Trump, que liderou a ofensiva internacional contra o presidente Nicolás Maduro com sanções. No entanto, embora a posição oficial de Washington continue sendo a de não reconhecer Maduro como presidente, Trump iniciou recentemente contatos com o líder venezuelano com foco na imigração e na libertação de cidadãos americanos presos na Venezuela.

Um avião dos Estados Unidos levou os venezuelanos de Guantánamo para Honduras, onde eles embarcaram em um voo operado pela companhia aérea sancionada Conviasa, que partiu na noite de quinta-feira rumo ao aeroporto internacional de Caracas. Maduro disse que a entrega foi "um pedido direto" do seu governo à administração de Trump, e comemorou em um ato oficial.

"Gracias!", gritou um dos deportados ao descer do avião. "Você me tirou de lá", exclamou outro para o ministro do Interior, Diosdado Cabello, que os cumprimentou com um 'Bem-vindo à Pátria'.

Os migrantes deportados eram todos homens, a maioria deles usando máscaras, macacões esportivos cinza e tênis ou chinelos sem cadarço. Nenhum deles estava algemado.

"Aqueles que retornaram são, em teoria, todos os venezuelanos que estavam em Guantánamo", disse Cabello à imprensa, acrescentando que outro voo de migrantes deportados chegaria no final da semana.

Ofensiva contra imigração ilegal

Donald Trump está realizando uma grande ofensiva contra a imigração ilegal, incluindo batidas em várias cidades e deportações em massa, além de suspender os programas humanitários lançados por seu antecessor, Joe Biden, que beneficiavam venezuelanos, cubanos e nicaraguenses.

Washington recebe o apoio de vários países da América Central, como Panamá e Costa Rica, para acolher os deportados, antes de serem levados para seus países de origem. Aqueles expulsos para a América Central são cidadãos de países que não aceitam voos de repatriação ou com os quais Washington mantém relações tensas.

(Com AFP)