Moraes diz que desativou própria conta no X

O ministro do STF Alexandre de Moraes disse que desativou hoje (21) a própria conta no X. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria da Corte.

O que aconteceu

Ministro não usava conta havia mais de um ano. A última publicação dele era de janeiro de 2024.

Moraes e dono do X, o bilionário Elon Musk, colecionam embates. Ontem (20), o ministro determinou que a rede social pagasse imediatamente uma multa de R$ 8,1 milhões aplicada em outubro passado, após a empresa se recusar a suspender o perfil do blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira.

Parlamentares críticos do ministro levantaram a possibilidade de o ministro ter sido suspenso. "Censuraram o censurador?", perguntou Carlos Jordy (PL-RJ). Contudo, o STF informou que foi uma decisão pessoal de Moraes.

X ficou bloqueado no Brasil por mais de um mês no ano passado. Moraes determinou a suspensão em 30 de agosto de 2024, após a plataforma se recusar a suspender contas e pagar multas que somavam R$ 18,3 milhões. A rede social voltou ao ar em 8 de outubro, após cumprir todas as obrigações com a Justiça.

Xingamentos de Musk. O bilionário criticou Moraes abertamente e chamou, em agosto, o ministro de "Darth Vader do Brasil", em referência ao mais famoso vilão da série Star Wars. Também publicou em seu perfil do X várias críticas a decisões do ministro, a quem acusa de censura.