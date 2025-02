ConocoPhillips venderá ativos da área do Golfo do México à Shell por US$ 735 milhões

A ConocoPhillips concordou em vender dois campos de petróleo e um oleoduto no Golfo do México para as subsidiárias da Shell por US$ 735 milhões. A gigante do petróleo de Houston disse nesta sexta-feira, 21, que venderia os campos Ursa e Europa, bem como a Ursa Oil Pipeline Company para a Shell Offshore e a Shell Pipeline Company.

O acordo inclui uma participação de royalties no campo Ursa.

A Shell disse em um comunicado separado que, com o acordo, está aumentando sua participação na plataforma Ursa para 61,35%.

A expectativa é que o negócio seja fechado até o final do segundo trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.