Cidades do interior de SP terão eleições municipais em abril; veja quais

Duas cidades do interior de São Paulo terão novas eleições municipais no dia 6 de abril após os pleitos terem sido anulados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) e mantidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O que aconteceu

Eleitores de Eldorado e Neves Paulista escolherão os novos prefeito e vice-prefeito, que ocuparão os cargos até o final de 2028. Os calendários dessas eleições, chamadas eleições suplementares, foram aprovados pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) nesta quinta-feira (20). A diplomação dos eleitos deve ocorrer até 9 de maio de 2025.

Registros de candidaturas haviam sido negados. Tanto Elói Fouquet, de Eldorado, quanto Reginaldo Paulino da Silva, de Neves Paulista, venceram a eleição em suas cidades, mas tiveram os registros de candidatura negados em setembro de 2024. Ambos recorreram ao TSE, que manteve a decisão do TRE - que já havia acatado a decisão em 1ª instância antes.

Ex-prefeito de Eldorado, Elói Fouquet foi condenado em 1ª instância por improbidade administrativa. Segundo o processo, a conduta do candidato importou dano ao erário e enriquecimento ilícito de terceiro, o que configurou a inelegibilidade.

Reginaldo Paulino da Silva foi condenado por furto qualificado privilegiado. A pena imposta foi cumprida em 16/4/2020, razão pela qual configurou-se a inelegibilidade pelo período de oito anos após o cumprimento da pena em 1ª instância.

Partidos terão até o dia 7 de março para se organizarem. As convenções para a escolha dos candidatos a formação de coligações serão realizadas de 27 de fevereiro a 4 de março de 2025. Após a escolha, partidos políticos, federações de partidos e coligações solicitarão ao juízo eleitoral o registro das candidaturas até o dia 7 de março de 2025. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir de 8 de março de 2025.

Eleições serão decididas no 1º turno. Com 13 mil habitantes em Eldorado e quase 9,6 mil habitantes em Neves Paulista, as cidades terão apenas a primeira etapa do pleito por terem menos de 200 mil moradores.