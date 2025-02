Cid: Coronel próximo a Bolsonaro era quem falsificava cartões de vacina

Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, afirmou que Ailton Gonçalves Moraes Barros, denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por tentativa de golpe de Estado, era o responsável por um esquema de falsificação de cartões de vacinação contra a covid-19.

O que aconteceu

Ailton teria falsificado os certificados de vacinação contra a covid-19 de Bolsonaro e da filha Laura, de Cid e das duas filhas, além de outros oficiais do Exército. As ordens para a falsificação dos cartões de vacina de Bolsonaro e Laura Firmo Bolsonaro partiram do ex-presidente, após ser informado por Mauro Cid que Ailton tinha facilidade em conseguir comprovantes de vacinação e inserir dados no sistema do Ministério da Saúde.

12.3.2023 - Jair Bolsonaro e sua filha Laura Firmo Bolsonaro tiveram comprovantes de vacinação falsificados Imagem: Reprodução/Twitter

Os comprovantes teriam sido emitidos no final do governo Bolsonaro. "Foi quando eu falei com o presidente em uma conversa informal, e ele falou: 'Porra, bicho, faz pra mim também'. E eu fiz pra ele, tudo pedindo para o Ailton", detalhou Cid.

Cid afirmou à PF que os comprovantes de vacinação falsos foram impressos e entregues a Bolsonaro. Assim que recebeu os documentos falsos, Bolsonaro teria sido interpelado por Marcelo Câmara, que rasgou os comprovantes. "O coronel Câmara pegou os certificados de vacinação e rasgou, dizendo: 'Porra nenhuma, não vão fazer isso com o presidente'", relatou Cid em sua delação. Nesse momento, ele teria telefonado para Ailton, pedindo que retirasse as informações sobre a vacinação do ConecteSUS.

O major reformado do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros Imagem: Reprodução/Facebook

Cid alega que nunca obteve resposta de Ailton sobre a exclusão dos dados. Ele também afirmou que não sabia como Ailton conseguia fazer uso da estrutura do Estado, mas que era uma pessoa com quem era possível obter vantagens. "Era um cara que podia ajudar. Eu desconhecia os caminhos que ele usava", disse o ex-ajudante de ordens em depoimento, alegando não saber como Ailton agia. "Eu não tinha contato com ninguém dali para baixo, só com ele."

O UOL procurou a defesa do coronel Ailton Barros, que preferiu não se manifestar.

Motivação da falsificação

Cid foi questionado pela PF sobre a motivação das falsificações. Em seu depoimento, ele reconheceu que sabia o quanto o esquema era ilegal e afirmou que é a favor da vacinação, mas que não sentiu confiança na vacina contra a covid-19.

Busca por comprovantes falsos. "O pessoal estava comprando cartão de vacina em Uruguaiana [no Rio de Janeiro]", relembrou Cid. "O medo era o que iria acontecer quando o presidente saísse, perseguição aos não vacinados", explicou ele. Segundo Cid, nem ele nem Bolsonaro tinham a intenção de sair do país.

Cid já vinha tentando obter comprovantes falsificados por outros meios. Primeiro, conseguiu um comprovante de vacinação para sua mulher, Gabriela Cid, com a ajuda de um subordinado, a quem se refere como "Dos Reis". "Dos Reis conseguiu esse cartão com um sobrinho que era médico [Farlei]." Ao tentar falsificar novos comprovantes pelo mesmo esquema ilegal, não obteve sucesso e acabou pedindo ajuda a Ailton.

Cid alega não saber origem do segundo comprovante falso. Ele disse que foi informado sobre a existência de um segundo comprovante de vacinação falso para Bolsonaro, esse especificava que o ex-presidente havia tomado a vacina em São Paulo. No entanto, ele relatou ter ficado em dúvida, já que a cidade registrada no sistema quando ele mesmo solicitou o documento a Ailton não seria a capital paulista.

PGR avalia denúncia contra Bolsonaro por caso de vacina. A equipe do procurador-geral da República, Paulo Gonet, está analisando se há evidências suficientes para apresentar denúncias relacionadas a suspeitas de fraude em certificados de vacinação. Gonet priorizou a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado, considerando que havia elementos mais sólidos para sustentar essa acusação contra o ex-presidente e outros envolvidos.

Defesa de Bolsonaro

Defesa de Bolsonaro afirma que denúncia é "precária" e "incoerente"."O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam", disse em nota.

Advogado diz que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Em entrevista à GloboNews, questionado pela jornalista Andreia Sadi se iria pedir a anulação da delação de Cid, advogado disse "evidentemente que sim".

Bolsonaro chamou a acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre tentativa de golpe de "denúncia Disney" e disse que "caguei pra prisão". "O tempo todo: vamos prender Bolsonaro. Caguei pra prisão", afirmou em discurso durante evento do PL em Brasília nesta quinta-feira (20). "Desde 19, [eu] articulava ao desacreditar o sistema eleitoral e dar um golpe. O golpe da Disney, porque eu tava lá com Pato Donald e o Mickey", ironizou.