Chinesa CATL e Volkswagen fecham colaboração para baterias elétricas diante da concorrência

A gigante chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology (CATL) colaborará com a Volkswagen em baterias para veículos elétricos, novos materiais e outras peças automotivas, à medida que a montadora busca se adaptar ao mercado competitivo e em rápida evolução dos veículos elétricos. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 21, a CATL anunciou que assinou um memorando de entendimento com a Volkswagen para reforçar a sua parceria no desenvolvimento de baterias EV, novas aplicações de materiais e desenvolvimento de peças automotivas.

A Volkswagen afirmou que a parceria com a CATL ajudará a fornecer melhores soluções de baterias aos seus clientes, apoiar a sua cadeia de abastecimento e satisfazer melhor as necessidades crescentes do mercado de EV.

A mudança surge em contexto de intensificação da concorrência no mercado chinês de veículos elétricos, onde vários fabricantes de automóveis locais estão a lançar veículos elétricos mais baratos e mais avançados a um ritmo muito mais rápido do que as marcas estrangeiras.

A Volkswagen também se associou ao fabricante chinês de veículos elétricos XPeng para construir mais de 20.000 estações de carregamento em 420 cidades na China.

A CATL respondeu por mais de um terço do mercado global de baterias em 2024, mais que o dobro do volume da BYD, que ficou em segundo lugar, de acordo com a SNE Research, com sede em Seul.

As ações da CATL listadas em Shenzhen subiram 0,7%. A Volkswagen chegou a subir 1,6%, perto das 13h16, em Frankfurt. Fonte: Dow Jones Newswires