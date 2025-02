China expressa preocupação com tarifas dos EUA em chamada com Bessent, diz vice-premiê

PEQUIM (Reuters) - O vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, expressou preocupação com as tarifas e restrições comerciais dos Estados Unidos sobre a China durante uma chamada de vídeo com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta sexta-feira, informou a mídia estatal chinesa.

Os dois lados tiveram uma troca de opiniões "aprofundada" sobre questões importantes nas relações econômicas entre a China e os EUA, e ambos concordaram em manter a comunicação sobre questões de interesse mútuo, de acordo com uma leitura divulgada pela mídia estatal.

He, o principal negociador comercial entre a China e os EUA do lado chinês, e Bessent reconheceram a importância das relações econômicas e comerciais bilaterais, acrescentou a nota.

O telefonema de sexta-feira ocorreu no momento em que a China e os EUA buscam gerenciar seu relacionamento, já que as duas maiores economias do mundo estão à beira de uma nova guerra comercial.

O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs tarifas de 10% sobre todos os produtos chineses no início de fevereiro, citando o fracasso da China em conter o tráfico de fentanil.

Pequim retaliou impondo tarifas direcionadas de até 15% sobre algumas importações dos EUA e colocou várias empresas, incluindo o Google, em alerta para possíveis sanções.

Trump também planejou outras tarifas recíprocas para todos os países que taxam as importações dos EUA, uma medida que provavelmente aumentará ainda mais as tensões comerciais globais.

Trump disse nesta semana esperar que o presidente chinês Xi Jinping visite os EUA, sem dar um cronograma para a viagem.

(Reportagem de Xiuhao Chen, Yukun Zhang e Ryan Woo)