Casa Branca espera que Ucrânia assine em breve acordo sobre minerais críticos

WASHINGTON (Reuters) - O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, disse nesta sexta-feira esperar que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, assine um acordo de recursos minerais com os Estados Unidos como parte de esforços para encerrar a guerra da Ucrânia, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Kiev não tem mais cartas na manga.

Kiev disse que o chefe de gabinete de Zelenskiy, Andriy Yermak, discutiu “alinhar as posições” em conversas com Waltz nesta sexta-feira, após fortes críticas trocadas entre Trump e o líder ucraniano. Na quarta-feira, Trump disse que Zelenskiy era um “ditador”, alertando que ele tinha que agir rápido para assegurar a paz com a Rússia, sob o risco de perder o seu país, alimentando ainda mais a rixa entre os dois líderes. A forte guinada de tom dos EUA, o maior apoiador da Ucrânia, alarmou autoridades europeias e alimentou temores de que Kiev fosse forçada a negociar um acordo de paz que favorecesse o presidente russo, Vladimir Putin. Zelenskiy afirmou que Trump está preso a uma “bolha de desinformação”, mas depois amenizou suas críticas em comunicados, afirmando esperar por pragmatismo dos norte-americanos. Na quarta-feira, ele rejeitou exigências dos EUA de que a Ucrânia cedesse 500 bilhões de dólares em riquezas minerais para pagar a Washington pela ajuda dada em tempos de guerra, dizendo que os EUA não forneceram nem sequer perto do valor levantado por Trump, e que não foram dadas garantias no acordo. Em ligação com Waltz, Yermak “salientou a importância de manter a cooperação bilateral e as relações entre Ucrânia e os EUA”, disse o gabinete de Zelenskiy. Algumas horas depois, Waltz disse na Conferência de Ação Política Conservadora, em Washington: “O resumo é este: o presidente Zelenskiy vai assinar o acordo, e vocês verão isso em um prazo bem curto”. Questionada sobre as palavras de Waltz, uma fonte do governo ucraniano disse que os dois lados "ainda estão negociando". Em evento na Casa Branca nesta sexta-feira, Trump novamente criticou Zelenskiy e poupou Putin de comentários negativos: “Tive conversas muito boas com Putin. E não tive conversas tão boas com a Ucrânia. Eles não têm mais nenhuma carta na manga, mas continuam jogando”.