Do Rio a Recife, confira pacotes de viagem para curtir o Carnaval

Se você quer aproveitar o Carnaval, o litoral brasileiro tem destinos ideais para curtir a folia ou apenas relaxar. Caso queira curtir em cidades sem praias, há lugares onde é possível desfrutar os blocos e ainda provar a boa gastronomia.

O Guia de Compras UOL selecionou nove pacotes de viagem para diferentes estilos de viajantes. Para quem busca mais festa, Salvador e Olinda (PE) têm blocos de rua e trios elétricos. Já quem prefere algo mais tranquilo pode optar por destinos como Vitória ou João Pessoa, que garantem sossego e praias mais reservadas.

As ofertas foram pesquisadas na plataforma Decolar.com e incluem passagem aérea para uma pessoa, com saída de São Paulo, e hospedagem, entre 28 de fevereiro a 4 de março. Confira abaixo onde aproveitar Carnaval (os preços foram checados em 20/02/25, mas podem mudar a qualquer momento).

Belo Horizonte

Fachada da Igrejinha da Pampulha, em BH Imagem: ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO

A capital mineira se tornou um dos principais destinos de Carnaval, com blocos de rua que arrastam multidões e uma programação que cresce a cada ano. A festa em BH combina tradição e diversidade, com blocos para todos os gostos, desde os mais animados, como o Baianas Ozadas, até opções mais tranquilas.

Além da folia, a cidade oferece diversas opções gastronômicas, com bares e restaurantes que são referência em comida mineira. Para quem quer uma pausa entre os blocos, a Praça da Liberdade e o Mercado Central são boas opções para conhecer um pouco mais da cultura local.

Rio de Janeiro

Cidade do Rio tem praias e blocos Imagem: Getty Images

A capital fluminense é um dos destinos mais procurados no Carnaval, reunindo blocos de rua, desfiles na Sapucaí e praias movimentadas. Para quem busca curtir a festa, a cidade oferece desde bares, sambas e festas privadas na Lapa e bairros da zona sul, até opções mais tradicionais, como blocos em Santa Teresa.

Além da programação carnavalesca, o Rio tem praias como Copacabana e Ipanema para quem quer relaxar entre um bloco e outro. Para vistas panorâmicas, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor são passeios clássicos. Já quem prefere natureza pode aproveitar trilhas na Floresta da Tijuca ou visitar o Jardim Botânico.

João Pessoa

Orla de Tambaú, em João Pessoa Imagem: Prefeitura de João Pessoa

Para quem busca um destino menos disputado por turistas, a capital paraibana é uma opção interessante, com boas praias e preços mais em conta para hospedagem e alimentação.

Com clima estável ao longo do ano, a cidade oferece piscinas naturais, restaurantes variados e um ambiente considerado seguro. O local também tem um diferencial geográfico: por estar no ponto mais oriental das Américas, na praia do Seixas, o sol nasce mais cedo e ilumina a cidade antes das cinco da manhã.

Porto Seguro (BA)

Porto Seguro tem agito e calmaria Imagem: iStock

Com clima quente o ano todo, a cidade tem um litoral extenso, atrações culturais e boa infraestrutura de hospedagem e alimentação. Berço do descobrimento do Brasil, o local também reúne construções históricas e centros turísticos espalhados por toda a cidade.

O roteiro pode começar pela praia de Taperapuã, que tem barracas animadas e boa infraestrutura. Já para quem deseja um curtir mesclar entre agito e praias mais calmas, seguir para Arraial d'Ajuda é uma ótima opção. Neste último, é possível ir em um bate-e-volta de carro ou com vans que fazem essa rota.

Maceió

Piscinas naturais no mar de Maceió Imagem: Hotel Jatiúca/Divulgação

Para quem quer aproveitar as praias de águas claras e quentes, a capital alagoana é um destino com boa estrutura e preços acessíveis, inclusive na alta temporada. A cidade tem um dos litorais mais bonitos do Brasil, com piscinas naturais, coqueiros e mar calmo, e já foi até chamada de "Caribe brasileiro".

Além das praias urbanas, como Ponta Verde e Pajuçara, onde ficam as famosas jangadas que levam até as piscinas naturais, vale explorar a orla da região. Quem busca praias mais preservadas pode seguir para Ipioca ou Paripueira, ao norte, ou para o litoral sul, onde estão a Praia do Francês e a Praia do Gunga.

Recife

Praia de Boa Viagem, no Recife Imagem: Getty Images/iStockphoto

Recife e Olinda são dois dos destinos mais tradicionais do Carnaval no Brasil, atraindo foliões com seus blocos de rua, frevo e maracatu. No Recife Antigo, o Galo da Madrugada arrasta multidões, enquanto Olinda ganha vida com seus bonecos gigantes e ladeiras tomadas por festas.

Além do agito, a região tem atrativos para quem deseja explorar a cultura local. A capital conta com museus e bares, enquanto Olinda preserva sua parte histórica e mirantes com vista para o mar. Para quem prefere uma pausa da festa, as praias de Boa Viagem e Porto de Galinhas oferecem águas mornas e piscinas naturais.

Vitória

Vitória é ideal para praias e festas mais tranquilas Imagem: Prefeitura de Vitória/Divulgação

Vitória, no Espírito Santo, é uma alternativa para quem quer curtir o Carnaval sem multidões, mas ainda aproveitar blocos de rua e praias. A cidade tem uma programação variada, com desfiles no Sambão do Povo e blocos tradicionais espalhados pelo centro e bairros.

Além da folia, a capital oferece praias de águas calmas, como Camburi e Curva da Jurema, ideais para descansar entre as festas. Para quem busca mais agito, Guarapari, a cerca de uma hora da capital, é um dos destinos mais procurados no estado, com praias e festas durante o feriado.

Salvador

Salvador é sinônimo de Carnaval e agito Imagem: Weslley Neto

A capital baiana é um dos principais destinos do Carnaval, com trios elétricos, blocos de rua e festas que tomam conta da cidade. A festa se espalha por circuitos famosos, como Barra-Ondina, onde artistas comandam multidões ao som do axé. Para quem busca algo mais tranquilo, o Pelourinho oferece um Carnaval com marchinhas e atrações culturais.

Além da folia, Salvador tem praias de águas quentes, como Porto da Barra e Stella Maris, ideais para descansar nesses dias. O centro histórico também é uma boa opção para conhecer mais a cultura local e provar pratos típicos, como o acarajé.

Búzios (RJ)

Região dos lagos é opção para o Carnaval Imagem: Marco Antonio Monteiro/Getty Images

A cidade de Búzios é uma alternativa para quem quer aproveitar o Carnaval perto do Rio, mas sem a agitação dos grandes blocos. A cidade recebe festas e eventos privados, mas mantém um clima mais tranquilo, ideal para quem busca combinar diversão e descanso.

Durante o feriado, a Rua das Pedras e a Orla Bardot concentram turistas em bares e restaurantes à beira-mar. As praias são o grande destaque. Geribá atrai surfistas e grupos de amigos, enquanto Ferradura e João Fernandes são ideais para relaxar em águas calmas.

