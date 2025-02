Câmara de Ribeirão Preto concede honraria a Bolsonaro por ações durante pandemia

A Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) aprovou, nesta quinta-feira, 20, um projeto que concede o título de Cidadão Ribeirãopretano ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em homenagem às ações dele durante a pandemia de covid-19. O título é uma honraria concedida pela cidade a pessoas que prestaram serviços relevantes à comunidade.

A proposta de autoria do presidente da Casa, Isaac Antunes (PL), contou com 17 votos a favor e 4 contra. O projeto, elaborado em 2023, foi desarquivado no mesmo dia em que a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Antunes justificou a concessão do título ao ex-presidente pelo apoio prestado a Ribeirão Preto, especialmente no envio de recursos para a saúde durante a pandemia de covid-19.

De acordo com o texto, Bolsonaro "prestou grande apoio a Ribeirão Preto; notadamente, no âmbito da Saúde, enviando recursos que foram imprescindíveis para que a cidade pudesse enfrentar os difíceis impactos trazidos pela Pandemia, proporcionando um melhor atendimento à população de nossa cidade".

Antunes justificou a homenagem dizendo que o ex-presidente "contribuiu diretamente para que pudéssemos enfrentar os desafios impostos por essa crise com mais recursos e estrutura".

Em 2021, Bolsonaro vetou R$ 200 milhões que seriam usados no desenvolvimento da vacina contra covid-19 "100% brasileira", desenvolvida por cientistas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), anunciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.