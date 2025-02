'Relógio caro. Quanto que tá?', perguntou Bolsonaro, disse Cid em delação

Em delação, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, afirmou que o ex-presidente teria pedido uma lista dos presentes recebidos no cargo e que "valiam mais dinheiro".

O que aconteceu

Cid afirmou no depoimento de 28 de agosto de 2023 que o presidente reclamava de ter que pagar multas, incluindo uma indenização à deputada Maria do Rosário (PT-RS). "Depois que ele ficou sabendo que teria que arcar com transporte e manuseio [dos presentes] no futuro, ele ficou indignado. 'Não quero isso aí'. Um dia ele me chama e fala: 'O que tenho de caro lá? De valioso?'. Falei: 'Presidente, você tem muita coisa'."

Cid diz que pediu a lista de todos os relógios que Bolsonaro tinha no acervo, já que seria mais simples de checar o valor. No levantamento feito, o ex-ajudante de ordens viu que um único relógio valia uma quantia alta. "Depois de um tempo, ele falou: 'Podemos vender? O que posso fazer com isso aí?'."

Bicho, e aí? Conseguimos vender isso aí? Podemos vender?

Trecho do depoimento de Cid, ao relembrar que Bolsonaro pediu a venda dos presentes

Em outro depoimento, Cid afirmou em 11 de março de 2024 que Bolsonaro perguntou o valor de relógio recebido na visita ao Bahrein, em 2021. "Quando fiquei sabendo, ele já estava com relógio na posse dele. Foi ali que ele perguntou: 'Relógio caro. Quanto é que tá?'. Pesquisei na internet, só para ter uma noção, porque ali não tinha nenhuma ideia de vender.

Defesa de Bolsonaro

Advogado diz que vai pedir a anulação da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Em entrevista à GloboNews, questionado pela jornalista Andreia Sadi se iria pedir a anulação da delação de Cid, advogado disse "evidentemente que sim".

Ele criticou o andamento do processo e o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter ouvido Cid. "Cadê os juristas, cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa?", perguntou. "Precisamos ter cuidado porque é grave o que está acontecendo."

Bolsonaro chamou a acusação da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre tentativa de golpe de "denúncia Disney" e disse que "caguei pra prisão". "O tempo todo: vamos prender Bolsonaro. Caguei pra prisão", afirmou em discurso durante evento do PL em Brasília nesta quinta-feira (20). "Desde 19, [eu] articulava ao desacreditar o sistema eleitoral e dar um golpe. O golpe da Disney, porque eu tava lá com Pato Donald e o Mickey", ironizou.

Presentes de Bolsonaro

Ainda não há denúncia da PGR sobre o caso das joias. Bolsonaro foi indiciado por desvio de joias do acervo presidencial. Cid também foi indiciado nesse inquérito, em julho do ano passado. Eles são acusados de associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. Esse caso ainda está em avaliação na Procuradoria-Geral da República.

A investigação apontou que o ex-presidente e aliados teriam agido para desviar dinheiro de presentes oficiais que Bolsonaro recebeu em visitas oficiais a outros países. Na prática, ao vender os bens, Bolsonaro teria desviado patrimônio público, pois estes presentes oficiais deveriam fazer parte do acervo nacional da Presidência.

Enquanto esteve na presidência da República, entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, Bolsonaro recebeu 9.158 presentes. Os itens foram catalogados pelo assessor do ex-chefe do Executivo Marcelo Câmara. Camisas e camisetas foram os itens que o então presidente mais ganhou no período: o total foi de 2.274 peças, entre 449 camisas de futebol, 253 camisas polo, 79 camisas sociais, entre outras variações do traje

Além de itens comuns, como bonés, canecas, bandeiras, terços, gravatas, imagens de santos e calendários, havia itens outros como uma palmatória confeccionada em madeira com a inscrição "Mamãe Custódia - Homem Violento". O objeto era utilizado antigamente por pais e professores para castigos.

Relógios, conjuntos de joias, colares e pulseiras, que entre outros bens de alto valor foram supostamente desviados em favor do ex-presidente, também são tipos de objetos que constam na lista. O inventário de 1.126 páginas lista, por exemplo, o relógio Rolex, que foi vendido junto com outro, da marca Patek Philippe (ainda não recuperado), por US$ 68 mil.