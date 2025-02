Bolsas da Europa operam mistas e com variações modestas, após PMIs e varejo britânico

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/02/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única e com variações modestas na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores avaliam dados de atividade (PMIs) mistos da região e o desempenho melhor do que o esperado do setor varejista britânico.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 552,57 pontos.

Prévia da S&P Global mostrou que o PMI composto da zona do euro ficou inalterado em 50,2 em fevereiro, contrariando previsão de alta, uma vez que a fraqueza em serviços se sobrepôs a ganhos no setor industrial. Apenas na Alemanha, a indústria também foi destaque positivo. No Reino Unido, por sua vez, o setor manufatureiro decepcionou.

Antes da rodada de PMIs europeus, o Reino Unido divulgou alta mensal de 1,7% nas vendas do varejo de janeiro, bem maior do que se previa. O resultado deu impulso temporário à libra no mercado de câmbio.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para PMIs dos EUA e pesquisa sobre a confiança do consumidor americano.

Às 7h08 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,09%, a de Paris avançava 0,31% e a de Frankfurt caía 0,03%. Já as de Milão e Lisboa tinham altas de 0,16% e 0,32%, respectivamente, enquanto a de Madri recuava 0,38%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com