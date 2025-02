Bolsas da Ásia fecham em alta, com ações de tecnologia impulsionadas por Alibaba e IA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, à medida que ações de tecnologia saltaram após balanço animador da gigante de comércio eletrônico chinesa Alibaba, que reforçou o sentimento positivo deflagrado pela inteligência artificial da DeepSeek no fim do mês passado.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,99% em Hong Kong, a 23.477,92 pontos, o maior patamar em três anos. Em tecnologia, Alibaba e Lenovo dispararam 15%, cada, após resultados trimestrais. Segundo analistas do HSBC, a startup DeepSeek tem sido um poderoso catalisador para ações chinesas, e a expectativa é de mais ganhos uma vez que seus valores de mercado são baixos.

Na China continental, o entusiasmo com tecnologia e IA também garantiu tom positivo aos negócios. O Xangai Composto subiu 0,85%, a 3.379,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,56%, a 2.088,82 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei teve modesta alta de 0,26%, a 38.776,94 pontos, com destaque para a Nissan, cuja ação saltou 9,47% após relatos de que um grupo japonês de alto escalão está elaborando planos para persuadir a Tesla, de Elon Musk, a investir na montadora japonesa. Recentemente, Nissan e Honda fracassaram em negociações para fundir suas operações.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com ganho marginal de 0,02%, a 2.654,58 pontos, e o Taiex subiu 1,03% em Taiwan, a 23.730,25 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou o bom humor da Ásia e acumulou perdas pelo quinto pregão seguido. O S&P/ASX 200 caiu 0,32% em Sydney, a 8.296,20 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires