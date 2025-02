Bola de Neve comprou casa de R$ 5 mi para irmã de Rina, dizem ex-pastores

Ex-pastores da Bola de Neve denunciam a compra de um imóvel de luxo feito pela igreja. O UOL teve acesso à matrícula pública do imóvel, localizado em Perdizes, em São Paulo. A propriedade, adquirida pela Igreja Evangélica Bola de Neve por R$ 4.975.000,00, em maio de 2022, fica em um terreno de quase 600 m². Segundo ex-pastores da instituição, a casa teria sido destinada à pastora Priscila Seixas, irmã do fundador da igreja.

O que aconteceu:

Um vídeo que trata da denúncia da compra da casa viralizou nas redes sociais nos últimos dias e gerou questionamentos entre fiéis da denominação, principalmente devido à falta de transparência na decisão. Em condição de anonimato, a reportagem conversou com ex-líderes da Bola de Neve.

Em muitas igrejas, decisões envolvendo altos valores e a aquisição de propriedades costumam passar por assembleias, nas quais os membros têm o direito de votar e opinar. No entanto, segundo um ex-pastor ouvido pela reportagem, essa prática não ocorreu na Bola de Neve. "Eu posso te garantir que isso não passou por assembleia". Outro ex-líder da denominação também comentou sobre o caso: "Você acha certo a Priscila morar numa casa da igreja, comprada pela igreja, de R$ 5 milhões?"

Reforma luxuosa

Além da aquisição do imóvel, ex-integrantes relatam que a residência passou por uma reforma de alto custo. Segundo um ex-pastor, uma banheira de hidromassagem foi instalada na casa, com um sistema de iluminação e som que custou cerca de R$ 20 mil.

"Uma coisa faraônica, não tem o porquê disso", declarou a fonte, ressaltando que a estrutura da casa se distancia da realidade da maioria dos pastores e principalmente dos membros da denominação.

No ano passado, um vídeo publicado pela pastora Priscila repercutiu ao mostrar uma de suas funcionárias servindo a refeição de seu cachorro em uma bandeja. "Agora é assim, não é só meu café que vem na bandeja, não, a Marta come na bandeja para não ter que descer." Diante da repercussão, Priscila apagou o vídeo de seu Instagram. Segundo as fontes, essa gravação foi feita na casa adquirida pela igreja.

Crise

As denúncias sobre a casa de R$ 5 milhões se somam a uma série de polêmicas envolvendo a denominação desde a morte de seu fundador, o Apóstolo Rina, em novembro do ano passado. A perda do líder trouxe à tona disputas internas, relatos de abuso de poder e investigações sobre o destino das doações arrecadadas pela igreja.

Nos últimos meses, a Bola de Neve tem enfrentado um esvaziamento expressivo. Estima-se que mais de 120 igrejas já tenham se desligado da denominação, que antes contava com mais de 530 templos.

O que diz a Bola de Neve

Por meio de nota enviada ao UOL, a Igreja Bola de Neve negou que a pastora Priscila resida no imóvel, mas confirmou que a propriedade pertence à instituição.

O imóvel citado realmente pertence à Igreja Bola de Neve e serve, bem como outras unidades, para a habitação de membros da instituição. Tal prática, além de legal, é comum em outras denominações.

A reportagem questionou a igreja sobre quem estaria residindo na casa e também pelo responsável pelos pagamentos de impostos e despesas do imóvel, mas não obteve resposta.

O que é uma casa pastoral?

Uma casa pastoral ou casa paroquial é a residência oficial destinada ao líder religioso responsável por uma comunidade de fé, como um pastor ou um padre. Geralmente localizada próxima à igreja, essa casa serve não apenas como moradia, mas também como um espaço para atividades administrativas, aconselhamento espiritual e recepção de fiéis. Sua existência proporciona ao líder religioso um ambiente para desempenhar suas funções ministeriais, garantindo proximidade com a comunidade e facilitando o acompanhamento pastoral dos membros.

Além de ser um espaço privado para o descanso e a vida cotidiana do líder religioso e de sua família, a casa pastoral ou paroquial também pode ser utilizada para reuniões pastorais, estudos bíblicos e outros encontros relacionados à vida da igreja. Em muitas denominações cristãs, a manutenção dessa residência é de responsabilidade da própria comunidade, que se organiza para garantir condições dignas ao seu líder.

O uso e a propriedade da casa podem variar conforme a tradição da igreja, sendo que, em algumas instituições, o imóvel pertence à denominação, em outras, é propriedade da igreja local e, também, em alguns casos, pode ser adquirido e mantido pelo próprio pastor ou padre. A compra, locação ou venda desses imóveis costuma ser decidida com a participação dos fiéis.