Blocos, bailes e escolas de samba devem reunir 8 milhões no Rio

Os blocos de rua e desfiles de escolas de samba no Rio devem reunir um público total de 8 milhões de pessoas, durante a semana de carnaval, ou seja, de sexta-feira (28) até domingo (9). O número tem como base o carnaval 2024 e inclui a estimativa de foliões nos blocos da cidade (6 milhões), além dos 2 milhões de pessoas que passarão pelos bailes carnavalescos e pelos locais de desfile das escolas (Sambódromo e avenida Intendente Magalhães).

No Sambódromo, por exemplo, onde desfilam as escolas do Grupo Especial, da Série Ouro (segunda divisão) e mirins, são esperadas 120 mil pessoas, por dia, ao longo de sete dias. Já na Intendente Magalhães, em seis dias de desfile das séries Prata e Bronze (terceira e quarta divisões) e dos blocos de enredo, o público estimado é mais do que o dobro do Sambódromo: 250 mil.

Nos bailes espalhados pela cidade, espera-se reunir cerca de meio milhão de pessoas. "São números verdadeiramente impressionantes, lembrando que a cidade do Rio tem 6,2 milhões de pessoas [habitantes]. A gente faz uma 'olimpíada' por ano. É uma grande operação de cidade", afirmou o diretor executivo do Centro de Operações e Resiliência (COR) da cidade do Rio, Marcus Belchior.

Belchior afirmou que a cidade já vem lidando com o pré-carnaval, que, nas últimas semanas, envolveu centenas de blocos de rua e ensaios técnicos das escolas de samba, no Sambódromo.

Nos próximos dias, no entanto, a operação se intensifica, com a chegada de turistas e o movimento de saída de cariocas. Ao mesmo tempo, a cidade passa por um momento de calor intenso, que apesar de ter reduzido em relação aos últimos dias, continua forte.

"A gente reduziu [nesta sexta-feira] o protocolo de Calor 4 para Calor 3, mas não quer dizer que está tudo bem. Estava muito quente, mas agora está bem quente ainda. A gente permanece com as recomendações de beber água, usar roupas leves", destacou Belchior.

O monitoramento do carnaval ficará por conta de 500 operadores que se revezarão no Centro de Operações e contarão com o apoio de câmeras e drones, principalmente nas áreas do Sambódromo e da Intendente Magalhães. Na Passarela do Samba, por exemplo, haverá 24 câmeras internas e dois drones.

Quase mil agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública ficarão responsáveis pelo ordenamento do entorno das áreas de desfiles. Os bloqueios de trânsito nos arredores do Sambódromo começam às 11h de sexta-feira (28).

Haverá reforço de ônibus na região do Sambódromo e funcionamento do BRT e do metrô 24 horas por dia, nos dias de desfile.

Novidades

O presidente da empresa de turismo da cidade, Riotur, Bernardo Fellows, disse que, nesta sexta-feira (21), começa o "esquenta do carnaval", com o início dos testes de som e luz no Sambódromo.

Ele destacou que, neste ano, haverá duas novidades no Sambódromo. A primeira é que os desfiles das escolas do Grupo Especial serão realizados em três noites (domingo, segunda e terça), em vez de duas.

Outra novidade serão as rodas de samba ao fim dos desfiles, na Praça da Apoteose, onde ocorre a dispersão as escolas de samba. "Isso vai ajudar muito a dividir o público na saída. Aqueles que querem já ir embora podem ir, mas outros podem ficar para curtir mais um pouquinho. Isso vai ajudar muito no sistema de transporte de saída [do Sambódromo]".

Também está mantida a programação de shows no Terreirão do Samba, que fica próximo à área de concentração das escolas de samba, ao longo dos dez dias de carnaval.