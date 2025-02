Atividade empresarial da zona do euro patina em fevereiro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A atividade comercial da zona do euro registrou um crescimento muito tênue em fevereiro, com a demanda caindo em um ritmo mais rápido e uma expansão no setor de serviços mal compensando o declínio de longa data no setor industrial, segundo uma pesquisa.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, manteve-se em 50,2 em fevereiro, ficando apenas um pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Pesquisa da Reuters havia previsto um pequeno aumento para 50,5.

"A produção econômica da zona do euro quase não está se movendo. A recessão um pouco mais branda no setor industrial está sendo compensada pelo crescimento quase imperceptível no setor de serviços", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"Esses números, portanto, ainda não apontam para uma recuperação na zona do euro."

A demanda geral diminuiu pelo nono mês consecutivo e em um ritmo mais rápido. O índice composto de novos negócios caiu de 49,3 no mês passado para 48,6.

O PMI para o setor de serviços recuou para 50,7, de 51,3 em janeiro, frustrando as expectativas da pesquisa da Reuters de um aumento para 51,5.

A demanda por serviços caiu e parte da atividade foi gerada pela conclusão de pedidos anteriores. O índice de pedidos em atraso no setor de serviços caiu de 48,0 para 46,7, sua leitura mais baixa desde o final de 2020, quando o mundo estava sob as garras da pandemia de Covid-19.

O PMI para a indústria, que tem estado abaixo de 50 por quase três anos, melhorou, no entanto, de 46,6 para 47,3, contra expectativa em pesquisa da Reuters de 47,0.

(Reportagem de Jonathan Cable)